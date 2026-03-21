Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

Τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες και την προοπτική του καιρού μέχρι και το Πάσχα αναλύει η ιστοσελίδα Weather Phenomena.

Αναλυτικά το Weather Phenomena αναφέρει:

Φαίνεται ότι ο χειμώνας κάνει πείσματα μέσα στην άνοιξη προσπαθώντας να επικρατήσει σε λάθος εποχή!

Γενικότερα οι βροχές όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού δεν θα εκλείψουν στην χώρα μας, αν διατηρηθούν βέβαια ως έχουν τα δεδομένα και τις επόμενες ημέρες, αλλά ούτε και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας, ενώ παρά την πρόσκαιρη άνοδο που θα έχουμε στις τιμές των θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα, συμβαδίζοντας ως έναν βαθμό με την εποχή που διανύουμε, φαίνεται ότι ο Μάρτιος θα συνεχίσει να διατηρεί το άλλο του πρόσωπο, μέχρι και τα τέλη του.

Επιπλέον και ο Απρίλιος φαίνεται να μπαίνει με πιο φθινοπωρινές και βροχερές διαθέσεις, τουλάχιστον στο πρώτο δεκαήμερό του, γεγονός που αν επαληθευτεί, θα συνεπάγεται ότι ο ήλιος δεν θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Ελλάδα όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια αλλά και γενικότερα στην λεκάνη της Μεσογείου. Βέβαια, οι Ιταλοί μετεωρολόγοι αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο το φετινό Πάσχα να έχει χειμερινές διαθέσεις στην Μεσόγειο, όμως είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί το οτιδήποτε από τώρα, την στιγμή που είναι γνωστό πως τα δεδομένα στα προγνωστικά μοντέλα αλλάζουν με την ταχύτητα του φωτός, ειδικά αυτή την περίοδο...

Επομένως, ας παραμείνουμε τώρα στο γεγονός ότι και η επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι αρκετά βροχερή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας (την μερίδα του λέοντος φαίνεται να λαμβάνει η Κρήτη) και εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού!

