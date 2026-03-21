Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

Η άνοιξη, ημερολογιακά τουλάχιστον, έφτασε ωστόσο ο καιρός δεν δείχνει να συμβαδίζει με την εποχή

Δημήτρης Δρίζος

Δεν αλλάζει ιδιαίτερα το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, καθώς οι χαμηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες επιμένουν.

Συγκεκριμένα, αύριο Κυριακή, σσθενείς βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Προς το μεσημέρι η συννεφιά θα εξαπλωθεί και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, και θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα. Ωστόσο θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, πλησιάζοντας τους 13-15 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στη δυτική Ελλάδα και στο νότιο Αιγαίο… περιοχές όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 17, τοπικά στα Δωδεκάνησα και 18 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και βαθμιαία θα είναι μεταβλητοί. Βοριάδες θα επικρατήσουν στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά σταδιακά θα αναπτυχθούν σποραδικές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-15 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 4-5, τοπικά και 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί, οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-15 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στο Θερμαϊκό 2-3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η νέα βδομάδα θα ξεκινήσει με παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Την Δευτέρα στα ανατολικά και νότια προβλέπονται ήπιες βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με λίγα χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-17 βαθμούς. Ανατολικοί οι άνεμοι στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο βοριάδες 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Την Τρίτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, πιο γενικευμένες και μέτριας έντασης αναμένεται να είναι στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο νότιο Αιγαίο… κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 15-16 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μέτριοι, αλλά στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε εντάσεις 4-6 και από το μεσημέρι και έπειτα έως 7 μποφόρ.

