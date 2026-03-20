Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία, επισήμανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σχολιάζοντας παράλληλα και τον καιρό των επομένων ημερών.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει στην ανάρτησή του:

Πότε "μαλακώνει" ο καιρός ;

Καλησπέρα!

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν και αύριο, Σάββατο.

Στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα θα έχει διάρκεια, καθώς αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον έως και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

