Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

Τον καιρό των επομένων ημέρων και τις τάσεις μέχρι το τέλος του μήνα ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Για αύριο Παρασκευή ζήτησε προσοχή για τις βροχές στην Κρήτη. Όσοι σχεδιάζουν ταξίδια στο Αιγαίο καλό θα ήταν να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Για τοπικές μπόρες στην ηπειρωτική Ελλάδα την 24η Μαρτίου έκανε επίσης λόγο, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ανήμερα της εθνικής επετείου μπορεί να έχουμε μονάχα κάποια διάσπαρτα φαινόμενα, όχι όμως κάτι το σημαντικό, αλλά η ψύχρα θα παραμείνει. Από 25-28 Μαρτίου δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά από τις 29 του μηνός ίσως μας πλησιάσει ένα νέο σύστημα φέρνοντας βροχές.

