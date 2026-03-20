Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Πότε έρχεται η άνοιξη

Νέα επιδείνωση του καιρού τα επόμενα 24ωρα - Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την 25η Μαρτίου

  • Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τις παραθαλάσσιες περιοχές της δυτικής, νότιας και ανατολικής Ελλάδας με έντονες βροχές και καταιγίδες.
  • Οι πιο ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει κίνδυνος μικροπλημμυρών.
  • Σε άλλες περιοχές το φαινόμενο θα είναι πιο ήπιο, με λιγότερες βροχές και πιθανή χιονόπτωση σε ορεινά και χαμηλότερα υψόμετρα.
  • Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα
  • Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί, αλλά νέα επιδείνωση αναμένεται την Τετάρτη 25 Μαρτίου στα ανατολικά και νότια.
  • Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ελαφρώς την 25η Μαρτίου, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν, σηματοδοτώντας σταδιακή μετάβαση προς την άνοιξη.
Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες και κυρίως τις παραθαλάσσιες εκτάσεις της δυτικής, νότιας και ανατολικής χώρας, με την εμφάνιση έντονων βροχών και καταιγίδων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι καταιγίδες θα αφορούν τα δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχούν συννεφιές, οι βροχές, όμως θα είναι λιγότερες, πιο ήπιες, με μικρότερες εντάσεις και ραγδαιότητες ενώ ταυτόχρονα θα δούμε ακόμη και χιόνια σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, πιθανόν και λίγο πιο χαμηλά.

Οι μεγαλύτερες εντάσεις των φαινομένων αναμένονται προς την περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων αλλά και των Δωδεκανήσων. Σε αυτές τις περιοχές που θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δεν αποκλείεται να δούμε και μικροπλημμυρικά επεισόδια. Στις υπόλοιπες περιοχές πιο ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Το κρύο όμως θα επιμείνει μαζί με τους βοριάδες.

Από το Σάββατο και στη συνέχεια πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη.

Την Τετάρτη (25η Μαρτίου) έρχεται νέα επιδείνωση προς τα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο λίγο αργά το μεσημέρι και οι βοριάδες, θα διατηρηθούν μέσα στο Αιγαίο, σε σαφώς μικρότερες εντάσεις.

Ο καιρός είναι πλέον πιο χειμωνιάτικος και σιγά σιγά πάμε και πιο βαθιά στην άνοιξη, καταλήγει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

