Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

Η ψυχρή εισβολή... αργεί να τελειώσει, ωστόσο ο Μάρτης θα μας αποχαιρετήσει με ανοιξιάτικο μοτίβο

Δημήτρης Δρίζος

  • Τέλη Μαρτίου η Ελλάδα θα βιώσει πιο ήπιες και θερμότερες καιρικές συνθήκες από τα κανονικά για την εποχή, σύμφωνα με το ECMWF.
  • Οι θερμές αέριες μάζες επικρατούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ δεν αναμένονται ψυχρές εισβολές στην επικράτεια.
  • Η δυτική και κεντρική Ευρώπη επηρεάζεται από ψυχρή εισβολή, που εμποδίζει το ψύχος να κατέβει στην ανατολική Μεσόγειο.
  • Το Σαββατοκύριακο προβλέπονται τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, με μικρή άνοδο θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
  • Η άνοιξη θα εμφανιστεί με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια, ενώ αναμένονται βόρειοι άνεμοι μέτριας έντασης σε πολλές περιοχές.
Σε τροχιά ήπιου και θερμότερου από τα φυσιολογικά καιρού φαίνεται να κινείται η Ελλάδα προς τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Ο χάρτης θερμοκρασιακών αποκλίσεων στα 850 mb του ECMWF αποτυπώνει την επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών πάνω από την Ελλάδα, με τις τιμές να διαμορφώνονται πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε πιο ήπιες συνθήκες, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για τα τέλη Μαρτίου.

Πιο έντονη είναι η θερμή απόκλιση στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ και στην υπόλοιπη επικράτεια το θερμοκρασιακό πεδίο δεν δείχνει τάσεις για ψυχρή εισβολή.

Ψυχρή εισβολή στη δυτική Ευρώπη

Την ίδια ώρα, εντελώς διαφορετικό είναι το σκηνικό στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, όπου κυριαρχούν εκτεταμένες αρνητικές αποκλίσεις. Περιοχές όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται υπό την επίδραση ψυχρότερων αερίων μαζών, σε μια διάταξη που ουσιαστικά «μπλοκάρει» την κάθοδο του ψύχους προς την ανατολική Μεσόγειο.

Η διάταξη αυτή ευνοεί τη διατήρηση ήπιων θερμοκρασιών στην Ελλάδα, χωρίς έντονες ψυχρές εξάρσεις. Παράλληλα, η γειτνίαση με τη ζώνη των ψυχρότερων μαζών στα δυτικά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κατά τόπους αστάθεια, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Συνολικά, το σκηνικό δείχνει μια πιο «μαλακή» εκδοχή της άνοιξης, με τη χώρα να αποφεύγει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά που καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 20 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά από το μεσημέρι.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

