Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με ισχυρούς βοριάδες σε όλη τη χώρα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η Ελλάδα θα επηρεάζεται από χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά έως τις 25 Μαρτίου.
  • Τα χιονοδρομικά κέντρα θα δεχθούν νέο χιόνι και οι καιρικές συνθήκες θα έχουν χειμερινά χαρακτηριστικά μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαρτίου.
  • Η ψυχρή εισβολή θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, με βροχές και χιονοπτώσεις έως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.
  • Για την 25η Μαρτίου προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, και συνεχιζόμενες χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Το Σαββατοκύριακο η Ελλάδα θα συνεχίσει να επηρεάζεται από χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις, με ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Το ίδιο σκηνικό καιρού θα επικρατήσει και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, με την ψύχρα και τις βροχές να καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει για το Σαββατοκύριακο έναν καιρό ψυχρό και υγρό, με τη βόρεια έως βορειοανατολική ροή να επηρεάζει την Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως αναφέρει, οι θερμοκρασίες «θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή», με βροχές κυρίως στα ανατολικά, το Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια τμήματα, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, με τα χιονοδρομικά κέντρα να δέχονται νέο χιόνι.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, η ψύχρα και οι βοριάδες «θα συνεχίσουν να επικρατούν σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου» και τα φαινόμενα θα παραμείνουν και την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Μαρτίου, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές και το σκηνικό να έχει καθαρά χειμερινά χαρακτηριστικά.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η ψυχρή εισβολή «θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο», με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας το Σάββατο, αλλά χωρίς να φτάσει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η ψύχρα αναμένεται να επιμείνει και την επόμενη εβδομάδα, με βροχές και χιονοπτώσεις να συνεχίζονται μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Για την 25η Μαρτίου, οι συνθήκες θα παραμείνουν χειμερινές, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στα ορεινά θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η ψύχρα και οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες.

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του εκτιμά για την Κυριακή του Πάσχα ότι «δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία!»

