Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

Τον καιρό των επομένων ημέρων και τις τάσεις μέχρι το τέλος του μήνα ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Με νεφώσεις παροδικά αυξημένες υποδέχεται η Ελλάδα την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Ο καιρός πάντως δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εαρινές διαθέσεις τουλάχιστον όχι παντού. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης αναμένονται κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις. Στην ατμόσφαιρα διατηρείται μερική συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη στροφή σε δυτικούς-βορειοδυτικούς το μεσημέρι-απόγευμα με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 15 βαθμών.

Ο καιρός την 25η Μαρτίου

Για τοπικές μπόρες στην ηπειρωτική Ελλάδα την 24η Μαρτίου έκανε επίσης λόγο, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ανήμερα της εθνικής επετείου μπορεί να έχουμε μονάχα κάποια διάσπαρτα φαινόμενα, όχι όμως κάτι το σημαντικό, αλλά η ψύχρα θα παραμείνει. Από 25-28 Μαρτίου δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά από τις 29 του μηνός ίσως μας πλησιάσει ένα νέο σύστημα φέρνοντας βροχές.