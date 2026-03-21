Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

Τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, επιστρέφουν στο προσκήνιο ενόψει της Άνοιξης και του Πάσχα του 2026. Πολλοί στρέφονται σε αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται τη Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα του Πάσχα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία σε εξωτερικούς χώρους.

Η ψυχρή και ασταθής εκκίνηση της άνοιξης δημιουργεί ερωτήματα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Απρίλιο και ειδικότερα το Πάσχα. Εάν συνεχιστεί η μεταβλητότητα, οι πασχαλινές εξορμήσεις και οι μετακινήσεις ενδέχεται να γίνουν υπό πιο δροσερές συνθήκες από τις συνηθισμένες.

Από την πλευρά τους, οι σύγχρονοι μετεωρολόγοι τονίζουν πως, παρά την παραδοσιακή αξία των Μερομηνίων ως λαογραφικό φαινόμενο, οι επιστημονικές προβλέψεις βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα και εξελιγμένα μοντέλα που ανανεώνονται συνεχώς. Υπογραμμίζουν ότι τα Μερομήνια δεν διαθέτουν επιστημονική βάση και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις σύγχρονες μετεωρολογικές προβλέψεις.