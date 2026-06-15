Μαθητές από την Κρήτη κέρδισαν πανελλήνιο βραβείο κάνοντας τα σκουπίδια… έργα τέχνης
Ένα σπουδαίο μάθημα ζωής, δημιουργικότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας παρέδωσαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόχωρας στα Χανιά.
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Τα παιδιά κατάφεραν να αποσπάσουν μια κορυφαία πανελλήνια διάκριση, κατακτώντας το Βραβείο Πρωτοτυπίας στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας, αποδεικνύοντας ότι η φαντασία μπορεί να δώσει πνοή ακόμα και στα πιο απρόσμενα υλικά.
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