Μαθητές από την Κρήτη κέρδισαν πανελλήνιο βραβείο κάνοντας τα σκουπίδια… έργα τέχνης

Τα παιδιά κατάφεραν να αποσπάσουν μια κορυφαία πανελλήνια διάκριση, κατακτώντας το Βραβείο Πρωτοτυπίας στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας, αποδεικνύοντας ότι η φαντασία μπορεί να δώσει πνοή ακόμα και στα πιο απρόσμενα υλικά.

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