Ρέθυμνο: Πήγε για διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο
Το συμβάν συνέβη σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους και ένα από τα πιο κεντρικά σημεία στο Ρέθυμνο, στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ενώ έκανε τη βόλτα της, παραπάτησε σε μια από τις ανασηκωμένες πλάκες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να χτυπήσει στο έδαφος.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Πήγε για διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο
21:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ