Ρέθυμνο: Πήγε για διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ενώ έκανε τη βόλτα της, παραπάτησε σε μια από τις ανασηκωμένες πλάκες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να χτυπήσει στο έδαφος.

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