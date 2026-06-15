Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Μία τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, με τον θάνατο ενός βρέφους 17 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το αγοράκι διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, τα οποία θα αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Το άτυχο βρέφος διέμενε με τη μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

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