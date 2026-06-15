Καιρός: Τι λένε τα μοντέλα GFS & ECMWF για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα

Snapshot Το διάστημα 16 με 17 Ιουνίου οι θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς υψηλότερες ή κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές με τοπικά έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά ορεινά της ανατολικής Στερεάς και βορειοανατολικής Πελοποννήσου.

Από 19 έως 24 Ιουνίου αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας με σποραδική αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά και ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο, τοπικά έως 8 μποφόρ στις Κυκλάδες.

Την περίοδο 25 30 Ιουνίου θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας χωρίς ένδειξη καυσώνων, συνοδευόμενη από αυξημένη αστάθεια τις ημέρες 25 και 26 Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Το διάστημα 16 έως 30 Ιουνίου ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες ή κόντα στις μέσες κλιματικές με μια μικρή παρένθεση.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει και δημοσιεύεται στο Youweather.com:



Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (15/06/2026)

Το διάστημα 16 έως 30 Ιουνίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

Θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες ή κόντα στις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 16 έως 17 Ιουνίου. Αυξημένη θερμική αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας - τοπικά έντονα φαινόμενα την Τετάρτη 17 Ιουνίου στα ηπειρωτικά ορεινά της ανατολικής Στερεάς (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας) και στα βορειοανατολικά ορεινά της Πελοποννήσου.

Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας το διάστημα 19 έως 24 Ιουνίου - σποραδικά αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Σημαντική ενίσχυση των Β/ΒΒΑ ανέμων στο Αιγαίο - τοπικά στις Κυκλάδες έως και τα 8 μποφόρ.

Άνοδος της θερμοκρασίας το διάστημα 25 έως 30 Ιουνίου χωρίς ενδείξεις για καυσωνικές συνθήκες. Αυξημένη αστάθεια το διήμερο 25-26 Ιουνίου.





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