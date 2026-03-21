Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες μέρες

Τις πιθανότητες βροχπτώσεων για τις επόμενες ημέρες αναλύει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς αναφερόμενος και στον καιρό της 25ης Μαρτίου.

Αναλυτικότερα ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

H ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, δίνουμε μια εκτίμηση ανά ημέρα για τη βροχόπτωση.

Επειδή το panel δείχνει υετό ανά 6 ώρες, τα παρακάτω είναι προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα.

Τα πιο αξιόλογα διαστήματα για βροχή στην Αθήνα φαίνονται να είναι 23–24 Μαρτίου και κυρίως 26 Μαρτίου, με δευτερεύον πέρασμα στις 27 Μαρτίου.

Το επικρατέστερο σενάριο δεν δείχνει γενικευμένα μεγάλα ύψη υετού, αλλά υπάρχουν ακραία μέλη του ensemble που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για τοπικά πιο έντονα επεισόδια.

?H ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✅Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, δίνουμε μια εκτίμηση ανά ημέρα για τη βροχόπτωση. Επειδή το panel δείχνει υετό ανά 6 ώρες, τα παρακάτω είναι προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα.

✅Τα πιο αξιόλογα διαστήματα… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 21, 2026

