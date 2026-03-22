Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Snapshot Οι επόμενες δύο εβδομάδες στην Ελλάδα θα είναι πιο υγρές από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως παρατεταμένη ή ακραία πανελλαδική κακοκαιρία.

Την πρώτη εβδομάδα (23

30 Μαρτίου) βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, κεντρικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο, με διαφοροποιημένη κατανομή φαινομένων.

Τη δεύτερη εβδομάδα (30 Μαρτίου

6 Απριλίου) συνεχίζεται η αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων σε ανατολικές, νότιες και νησιωτικές περιοχές, χωρίς συνεχή φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες και στις δύο εβδομάδες θα είναι γενικά κάτω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς έντονο ψύχος ή ακραίες ψυχρές εισβολές.

Η πρόγνωση περιορίζεται σε ορίζοντα δύο εβδομάδων λόγω της μεγαλύτερης αξιοπιστίας, αποφεύγοντας εκτιμήσεις για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, έδωσε την πρόγνωσή του για τις επόμενες 15 ημέρες.

Όπως αναφέρει, συχνά ακούμε μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα επί εβδομάδες ή και μήνες. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι πολλές φορές η πραγματική ατμοσφαιρική εξέλιξη μπορεί να διαφοροποιηθεί αισθητά και τελικά να διαψεύσει τέτοια γενικά σενάρια.

Η ατμόσφαιρα είναι ένα δυναμικό και σύνθετο σύστημα, στο οποίο η τελική έκβαση επηρεάζεται από μηχανισμούς και αλληλεπιδράσεις που δεν αποτυπώνονται πάντοτε με την ίδια επιτυχία σε προβολές μεγάλης χρονικής εμβέλειας. Για τον λόγο αυτό, εμείς επιλέγουμε κατά κανόνα να περιοριζόμαστε σε πιο επιχειρησιακές προγνώσεις, με χρονικό ορίζοντα έως και δύο εβδομάδες.

Σε αυτό το διάστημα η προγνωστική προσέγγιση είναι σαφώς πιο αξιόπιστη, ενώ τα συμπεράσματα που προκύπτουν έχουν ουσιαστική πρακτική σημασία για τον πολίτη, την αγροτική δραστηριότητα, τις μετακινήσεις και γενικότερα για κάθε τομέα που επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, η ενημέρωση παραμένει πιο έγκυρη, πιο μετρημένη και κυρίως περισσότερο χρήσιμη.

Για την Ελλάδα, η συνδυαστική αποτίμηση των ατμοσφαιρικών αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης μαζί με τα υποεποχικά κλιματικά σήματα δείχνει ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κινηθούν σε γενικές γραμμές πιο υγρές από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποια παρατεταμένη ή ακραία πανελλαδική κακοκαιρία.

Κατά την πρώτη εβδομάδα, από 23 έως 30 Μαρτίου, οι βροχοπτώσεις φαίνεται να ευνοούνται κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και κατά τόπους στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ και το ανατολικό Αιγαίο ενδέχεται να δεχθεί αξιόλογα φαινόμενα σε ορισμένες φάσεις. Τα χρωματικά πεδία πάνω από την Ελλάδα παραπέμπουν σε θετικές αποκλίσεις υετού, όχι όμως ομοιόμορφα παντού· αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περιοχές με πιο συχνές διελεύσεις διαταραχών και άλλες όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα ή πρόσκαιρα.

Για τη δεύτερη εβδομάδα, από 30 Μαρτίου έως 6 Απριλίου, το σήμα των βροχών διατηρείται επίσης θετικό για τη χώρα. Σε αρκετές περιοχές της ανατολικής, νότιας και νησιωτικής Ελλάδας διακρίνεται μια τάση για συνέχιση των βροχοπτώσεων πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα. Αυτό δεν σημαίνει συνεχόμενες βροχές όλες τις ημέρες, αλλά αυξημένη πιθανότητα να περάσουν περισσότερα συστήματα από όσα αντιστοιχούν συνήθως στην εποχή.

Θερμοκρασιακά, και στις δύο εβδομάδες η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται κατά κανόνα σε πεδίο αρνητικών αποκλίσεων. Δηλαδή οι θερμοκρασίες αναμένονται γενικά λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για το τέλος Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου, με αισθητή την ψυχρή απόκλιση στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη εβδομάδα. Δεν προκύπτει, πάντως, ισχυρό σήμα για έντονο ψύχος ή κάποια ακραία ψυχρή εισβολή μεγάλης διάρκειας· περισσότερο μιλάμε για καιρό δροσερότερο του κανονικού, με συχνότερες νεφώσεις και διαστήματα αστάθειας.

Συνολικά, για την Ελλάδα οι επόμενες δύο εβδομάδες διαγράφονται με περισσότερες βροχές από τις συνήθεις και με θερμοκρασίες κάπως χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα της εποχής. Για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών δεν επεκτεινόμαστε περισσότερο χρονικά, διότι πέραν του δεκαπενθημέρου η προγνωστική αξιοπιστία μειώνεται αισθητά. Γι’ αυτό και συνδυάζουμε τις ενδείξεις των κλιματικών υποεποχικών εργαλείων με τα επιχειρησιακά ατμοσφαιρικά αριθμητικά μοντέλα, ώστε ο λόγος μας να παραμένει όσο γίνεται πιο έγκυρος, ισορροπημένος και επιχειρησιακά χρήσιμος.

Παρότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμες ενδείξεις και για τη Μεγάλη Εβδομάδα, επιλέγουμε συνειδητά, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, να μην επεκταθούμε σε αυτή τη χρονική περίοδο. Προτιμούμε να παραμείνουμε σε ένα προγνωστικό πλαίσιο με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ουσιαστική πρακτική αξία, περιορίζοντας την ανάλυσή μας στον ορίζοντα των επόμενων δύο εβδομάδων.

Κλείνουμε την παρούσα εκτίμηση με την παρουσίαση του ατμοσφαιρικού μοντέλου GFS, το οποίο βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με τα παραπάνω συμπεράσματα και ενισχύει την εικόνα που περιγράψαμε για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας το προσεχές δεκαπενθήμερο.

Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε με νεότερα στοιχεία, περισσότερη σαφήνεια και πιο ασφαλείς εκτιμήσεις.

