Ο καιρός της 25ης Μαρτίου: «Οι τυχεροί και οι άτυχοι της παρέλασης» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Τυχερούς και άτυχους θα έχει η παρέλαση της 25ης Μαρτίου, καθώς τα... δύο πρόσωπα του καιρού θα επιτρέψουν στους μεν να παρελάσουν με ηλιοφάνεια, οι δε, ωστόσο, θα παραστούν στους εορτασμούς με βροχοπτώσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σχετική του ανάρτηση, στα ανατολικά και τα νότια θα σημειωθούν βροχές, με τους βοριάδες να φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ και να προκαλούν μεγαλύτερη αίσθηση ψύχρας.

Από την άλλη, στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχει ηλιοφάνεια, με υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, με σύμμαχο τον καιρό θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολή, Ξάνθη, Κατερίνη, Καβάλα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Κοζάνη, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Πύργο, Καλαμάτα.

Από την άλλη με βροχές θα πραγματοποιηθούν οι εορταμοί σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Ψιλόβροχο θα έχει το μεσημέρι και στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί η στρατιωτική παρέλαση, αλλά και στην Εύβοια, τη Λιβαδειά και τον Βόλο.

