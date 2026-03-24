25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

Στην παρέλαση συμμετέχουν μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι και οδηγοί

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου

  • Στην μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα συμμετέχουν μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι και οδηγοί.
  • Αύριο θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση ανήμερα της εθνικής επετείου.
  • Λόγω της παρέλασης ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς της Αθήνας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαθητική παρέλαση που πραγματοποιείται στο Σύνταγμα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ενώ αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου, θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση.

Στην παρέλαση συμμετέχουν μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι και οδηγοί, περνώντας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το παρών στους εορτασμούς δίνουν και πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας και σκηνής, μεταξύ των οποίων, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς και στελέχη της αντιπολίτευσης.

[385756] ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο Θάνος Πλεύρης και η Όλγα Κεφαλογιάννη

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Σοφία Ζαχαράκη και Χάρης Δούκας

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

