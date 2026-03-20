Γιατί πετούσαν μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το κέντρο της Αθήνας
Δοκιμαστικές πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική
Πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από την Αττική, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και περί ώρας 13:15 – 14:30, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στην Αττική, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Διαβάστε επίσης
