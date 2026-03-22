Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς για την Έξοδο του Μεσολογγίου - «Τιμή και δόξα»
Με ένα συγκλονιστικό και συγκινητικό μήνυμα από τον πιλότο της ομάδας Ζευς ολοκληρώθηκε η επίδειξη στο Μεσολόγγι στo πλαίσιo της επετειακής παρέλασης που έγινε σήμερα για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο.
«Τιμή και δόξα στους ελεύθερους πολιορκημένους» ήταν τα λόγια του πιλότου όπου συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα και τον εν λόγω πιλότο αλλά και όσους συμμετείχαν στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι.
