Νίκος Δένδιας από Μεσολόγγι: «Η ιστορική μνήμη οδηγός ευθύνης για το παρόν και το μέλλον»

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Αμύνης, Νίκου Δένδια πραγματοποιήθηκε η επετειακή παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στρατιωτικών τμημάτων και οπλικών συστημάτων.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός έστειλε μήνυμα εθνικής ενότητας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, «ότι η ελευθερία δεν είναι μία έννοια αφηρημένη. Έχει κόστος, απαιτεί αντοχή, απαιτεί ενότητα, απαιτεί αυταπάρνηση, απαιτεί προσήλωση σε αρχές οι οποίες δεν μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω είναι το διαχρονικό μήνυμα που εκπέμπεται από εδώ από το Μεσολόγγι και αυτό το μήνυμα για την πατρίδα μας παραμένει διαχρονικά επίκαιρο. Ιδίως σε μια εποχή γενικευμένης αβεβαιότητας διεθνών ανακατατάξεων και σύνθετων προκλήσεων, η ιστορική μνήμη δεν είναι μια τελετουργική αναφορά στο παρελθόν. Συνιστά θεμέλιο συνέχειας και οδηγό ευθύνης για το παρόν και το μέλλον».

Σε ανάρτησή του στο «X», ο Νίκος Δένδιας έγραψε: «Στην Επετειακή Παρέλαση στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στρατιωτικών τμημάτων και οπλικών συστημάτων».

Στην Επετειακή Παρέλαση στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στρατιωτικών τμημάτων και οπλικών συστημάτων. #Μεσολόγγι pic.twitter.com/74C9f9TU2m — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 22, 2026

Της επετειακής παρέλασης προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων.

Ιδιαίτερο συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε το ιστορικό λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης από την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, συνδέοντας τον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης με τη διαχρονική θυσία και το μεγαλείο του Μεσολογγίου.

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

Τα βλέμματα του κοινού τράβηξαν οι πτήσεις ελικοπτέρων και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

Ακολούθησε εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από το αεροσκάφος F-16 “Ζευς” της πολεμικής αεροπορίας, με τον πιλότο Γιώργο Σαμαλή να στέλνει το μήνυμα της ημέρας αναφωνώντας: Τιμή και δόξα στο Μεσολόγγι.

Διαβάστε επίσης