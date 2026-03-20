Στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο και ο πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη

Τον συγκλονιστικό πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» υποδέχθηκε το Μεσολόγγι με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια.

Ο πίνακας που φιλοξενείται μόνιμα στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου θα βρίσκεται στο Μεσολόγγι μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Μεσολογγίου:

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

«Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η υποδοχή του εμβληματικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρου Βρυζάκη στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Μια στιγμή ιστορικής δικαίωσης και εθνικής ανάτασης βιώνει από σήμερα η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Με ιδιαίτερη τιμή και δέος, ο Δήμος υποδέχθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο τον αυθεντικό πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη, «Η Έξοδος του Μεσολογγίου», ένα έργο-σύμβολο που συμπυκνώνει τη θυσία και το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής.

Η επιστροφή του κορυφαίου αυτού έργου στον τόπο που «το γέννησε», έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας για κάθε Μεσολογγίτη και Μεσολογγίτισσα.

Η εικόνα των Ηρώων που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία, «συνομιλεί» πλέον απευθείας με το φυσικό τοπίο της Λιμνοθάλασσας και την ιστορική μνήμη που παραμένει ζωντανή σε κάθε γωνιά της πόλης μας.

Καλούμε τους δημότες και τους επισκέπτες να προσέλθουν στο Τρικούπειο για να αντικρίσουν από κοντά αυτό το κειμήλιο της εθνικής μας κληρονομιάς, συμμετέχοντας σε ένα μοναδικό προσκύνημα στην ιστορία και την τέχνη.

Οι λεπτομέρειες για το ωράριο επισκέψεων και τις προγραμματισμένες ξεναγήσεις θα ανακοινωθούν άμεσα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου».

