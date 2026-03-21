Στο Μεσολόγγι ο Νίκος Δένδιας: Η συγκίνησή του μπροστά στον πίνακα του Ντελακρουά
Η ανάρτηση του υπουργού για τον εμβληματικό πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά "Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου"
Το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου επισκέφθηκε υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, «εκτίθεται μέχρι τον Νοέμβριο ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά "Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου"».
«Μεγάλη η συγκίνηση που νιώθεις μπροστά στον πίνακα, ειδικά όταν βρίσκεσαι στο Μεσολόγγι» προσθέτει ο κ. Δένδιας.
«Ξεναγήθηκα επίσης στα σημαντικά εκθέματα του Μουσείου» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.
Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου
19:20 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ