Στο Μεσολόγγι ο Νίκος Δένδιας: Η συγκίνησή του μπροστά στον πίνακα του Ντελακρουά

Το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου επισκέφθηκε υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, «εκτίθεται μέχρι τον Νοέμβριο ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά "Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου"».

«Μεγάλη η συγκίνηση που νιώθεις μπροστά στον πίνακα, ειδικά όταν βρίσκεσαι στο Μεσολόγγι» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

«Ξεναγήθηκα επίσης στα σημαντικά εκθέματα του Μουσείου» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Επισκέφθηκα το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, όπου εκτίθεται μέχρι τον Νοέμβριο ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».



— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 21, 2026

Διαβάστε επίσης