Πασχαλινό ωράριο: Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο καταστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο τις πρώτες ημέρες εφαρμογής και συγκεκριμένα:

Πέμπτη 2/4 & Παρασκευή 3/4: από 10:00 έως 21:00

Σάββατο 4/4: από 10:00 έως 18:00

Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία για τις πασχαλινές τους αγορές, από 11:00 έως 18:00.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) αλλά και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

