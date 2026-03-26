Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα - Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα - Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

  • Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου για τις πασχαλινές διακοπές.
  • Η τελευταία ημέρα μαθήματος πριν το Πάσχα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου και η επιστροφή στα σχολεία θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
  • Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα υπάρξουν δύο ακόμη αργίες: η Παρασκευή 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά) και η Δευτέρα 1η Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος).
Σε λιγότερο από ένα μήνα θα εορταστεί φέτος το Πάσχα, καθώς η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας «πέφτει» στις 12 Απριλίου, με τους μαθητές να ετοιμάζονται ήδη για τις δύο εβδομάδες ανάπαυλα που θα είναι κλειστά τα σχολεία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου, επομένως η Παρασκευή 3 Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα που θα καθίσουν στα θρανία τους, πριν τις πασχαλινές διακοπές και θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Από όταν επιστρέψουν, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία τον Ιούνιο, θα έχουν ακόμα δύο ευκαιρίες ανάπαυλας, η πρώτη την Παρασκευή 1 Μαΐου για την Πρωτομαγιά και η δεύτερη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου που είναι του Αγίου Πνεύματος.

Το θετικό, πάντως, είναι ότι και στις δύο αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν τριήμερο.

