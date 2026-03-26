Αύξηση κατώτατου μισθού στα €920: Ποια επιδόματα συμπαρασύρονται

Αυξήσεις σε μια σειρά από επιδόματα αναμένεται να δουν οι δικαιούχοι, έπειτα από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τις ανακοινώσεις εξειδίκευσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία κατά τη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στο εν λόγω θέμα.

Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξηση του κατώτατου μισθού;

Ειδικότερα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, συμπαρασύρονται τα εξής επιδόματα:

Ειδική παροχή μητρότητας : Κατώτατος μισθός

: Κατώτατος μισθός Επίδομα γονικής αδείας : Kατώτατος μισθός

: Kατώτατος μισθός Βοήθημα λήξης ανεργίας : 13 ημερήσια επιδόματα

: 13 ημερήσια επιδόματα Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων : 15 ημερήσια επιδόματα

: 15 ημερήσια επιδόματα Επίδομα αποφυλακισμένων : 15 ημερήσια επιδόματα

: 15 ημερήσια επιδόματα Επίσχεσης εργασίας : 20 ημερήσια επιδόματα

: 20 ημερήσια επιδόματα Αφερεγγυότητας εργοδότη : Έως 3 μισθοί

: Έως 3 μισθοί Εποχικό οικοδόμων : Το 70% των 37 κατώτατων ημερομισθίων

: Το 70% των 37 κατώτατων ημερομισθίων Εποχικό σμυριδεργατών : Το 70% των 50 κατώτατων ημερομισθίων

: Το 70% των 50 κατώτατων ημερομισθίων Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό : Το 70% των 25 κατώτατων ημερομισθίων

: Το 70% των 25 κατώτατων ημερομισθίων Άλλα εποχικά (δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών - κεραμοποιών - πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης): Το 70% των 35 κατώτατων ημερομισθίων

(δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών - κεραμοποιών - πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης): Το 70% των 35 κατώτατων ημερομισθίων Βοήθημα μη μισθωτών : Μηνιαίο επίδομα ανεργίας

: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας Επίδομα εργασίας : Το 50% του επιδόματος ανεργίας

: Το 50% του επιδόματος ανεργίας Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ. : Το 75% του κατώτατου ημερομισθίου

: Το 75% του κατώτατου ημερομισθίου Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ) : Το 80% του κατώτατου μισθού

: Το 80% του κατώτατου μισθού Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας : Κατώτατος μισθός

: Κατώτατος μισθός Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα : Κατώτατο ημερομίσθιο

: Κατώτατο ημερομίσθιο Προγράμματα απασχόλησης : Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού

: Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς

Επιπρόσθετα αυξήσεις αναμένονται τόσο στο επίδομα γάμου, όσο και στο επίδομα ανεργίας που αναμένεται να φτάσει στα 564 ευρώ το μήνα από 540 που ήταν μέχρι πρότινος.