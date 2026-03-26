Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

Διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έδωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο.

Αύξηση κατώτατου μισθού: Θα ισχύσει από 1 Απριλίου

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, η αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου, θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026 και σε αυτό το πλαίσιο, οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης θα δουν τον κατώτατο μισθό να αυξάνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 4,55%. Το ημερομίσθιο θα αυξηθεί στα 41,09 ευρώ από τα 39,3 ευρώ, ενώ στους δημόσιους υπαλλήλους, προσαυξάνονται τα μισθολογικά κλιμάκια κατά 40 ευρώ, ωστόσο το δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με βάση το παλαιό καθεστώς.

Στο σύνολο, περίπου 700.000 είναι οι εργαζόμενοι που ωφελούνται από την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την κ. Κεραμέως να σημειώνει πως πλέον θα δουν αυξήσεις και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, υπενθυμίζοντας πως ψηφίστηκε διάταξη που εξισώνει τον κατώτατο μισθό στο δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Η υπουργός ανέφερε πως η αύξηση επηρεάζει επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται βάσει του κατώτατου μισθού, όπως επίσης επηρεάζονται και οι τριετίες. Έμμεσα ο κατώτατος συμπαρασύρει και το μέσο μισθό, συμπλήρωσε.

Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με τη νέα αύξηση

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο οφέλη που θα έχουν οι εργαζόμενοι με την αύξηση στον κατώτατο μισθό, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Νέος ως 25 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις παίρνει στην τσέπη καθαρά 762 ευρώ. Με τον κατώτατο στα 920 ευρώ, τα καθαρά θα είναι 797 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του φόρου είναι 35ευρώ το μήνα.

Νέος από 26 ως 30 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τον φόρο του μένουν στην τσέπη καθαρά 749 ευρώ. Με τον κατώτατο στα 920 ευρώ , τα καθαρά θα είναι 781 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 32 ευρώ το μήνα.

Έγγαμος εργαζόμενος άνω των 30 ετών ο οποίος αμείβεται με κατώτατο μισθό λαμβάνει επίδομα γάμου και έχει 2 παιδιά και 3 τριετίες. Οι αποδοχές τους σήμερα είναι 1.258 ευρώ και καθαρά 1.041 ευρώ. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα παίρνει 1.316 ευρώ μικτά και τα καθαρά θα είναι 1.082 ευρώ με αύξηση κατά 41 ευρώ τον μήνα.

Γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ

Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ βρίσκεται εντός του εύρους που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία, σημείωσε η κ. Κεραμέως, εξηγώντας πως: «Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος», είπε επίσης και τόνισε πως «η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων».

Η έκτη κατά σειρά αύξηση

Σύμφωνα με όσα είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να γίνονται διαρκώς βήματα για την ενίσχυση του εισοδήματος. Σήμερα κάναμε ένα ακόμα βήμα», ανέφερε η κ. Κεραμέως, ως συνέχεια πολλών άλλων πρωτοβουλιών, για τη διεύρυμνση του εισοδήματος, συμπλήρωσε.

Όπως είπε η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 880 στα 920 ευρώ, είναι η έκτη αύξηση από το 2019, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ορισμένους δείκτες που αποτυπώνουν την πορεία της χώρας μας στον εργασιακό τομέα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την υπουργό, το 2019 η ανεργία ήταν στο 18%, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 7,7% και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας ήταν στο 7,3%.

Σχετικά με επιμέρους δείκτες, η ανεργία στις γυναίκες μειώθηκε από το 22% στο 10,5%, στους νέους απο 37% στο 16%, ενώ στους άνδρες ανέρχεταθ στο 5,4% την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέρος όρος είναι στο 5,7%.

Επιπλέον, σύμφωνα και με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση με τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, ενώ τα παραπάνω στοιχεία σε απόλυτους αριθμούς σημαίνουν ότι 563.000 συμπολίτες μας που το 2019 δεν δούλευαν, σήμερα εργάζονται.

Σχετικά με το ύψος των μισθών, σχολίασε ότι «στη χώρα μας το 63,5% λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν στο 53% το 2024 και 36% το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ και βρίσκεται στα 1.516 ευρώ».

Η υπουργός ανέφερε, μάλιστα, και τους κλάδους στους οποίους σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, με πρώτο τον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, στον οποίο η αύξηση έφτασε μέχρι και το 107%, από το 2019. Στις κατασκευές η αύξηση άγγιξε το 88% και στη φαρμακοβιομηχανία το 61%.

Παράλληλα, σχετικά με τους κλάδους στους οποίους ο μισθός υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, αυτοί είναι τα χρηματοοικονομικά, όπου φτάνει τα 2.940 ευρώ, η ενέργεια με 2.613 ευρώ, ο προγραμματισμός με 2.324 ευρώ, η ενέργεια με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες που είχε κάνει η κυβέρνηση, σε σχέση με την ανεργία και τους μισθούς, έχοντας θέσει τρεις βασικούς στόχους για το 2027. Πρώτος στόχος ήταν η ανεργία να βρίσκεται κάτω απο το 8%, κάτι που έχει επιτευχθεί ήδη από τώρα, καθώς βρίσκεται στο 7,7%. Δεύτερος στόχος να υπερβεί ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ, κάτι που επίσης έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς ο μέσος μισθός βρίσκεται στα 1.516 ευρώ. Τρίτος στόχος, σύμφωνα με την υπουργό, είναι να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, για τον οποίο «κάναμε ένα ακόμα βήμα», με τον «στόχο να παραμένει στο ακέραιο για τα 950 ευρώ το 2027», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τον κατώτατο μισθό

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 920 ευρώ. Πρόκειται, όπως είπε, για την έκτη αύξηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, και συμπαρασύρει τριετίες, κλιμάκια και πολλά επιδόματα.

«Όσον αφορά στους ονομαστικούς μισθούς, είχαμε θέσει στόχο τα 1500 ευρώ και τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το 2027. Με βεβαιότητα θα τον έχουμε πετύχει», είπε ο πρωθυπουργός.

