Αύξηση κατώτατου μισθού: Η ανάρτηση Μητσοτάκη - «Αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, 41% από το 2019»

Το βίντεο του Πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού 

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε στο Υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα ισχύει από την 1η Απριλίου.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση που σημαίνει 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019 δηλαδή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες αργότερα πραγματοποίησε και μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας στη λεζάντα: «Από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Πρωθυπουργός:

Στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο βασικός 950 ευρώ στην Ελλάδα. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

