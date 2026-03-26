Αύξηση κατώτατου μισθού: Η ανάρτηση Μητσοτάκη - «Αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, 41% από το 2019»

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε στο Υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα ισχύει από την 1η Απριλίου.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση που σημαίνει 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019 δηλαδή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες αργότερα πραγματοποίησε και μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. pic.twitter.com/Avd8N87evR — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 26, 2026

Στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο βασικός 950 ευρώ στην Ελλάδα. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Διαβάστε επίσης