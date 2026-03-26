Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

Η εισήγηση κάνει λόγο για ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 910 και 930 ευρώ με πιθανότατο σενάριο το ποσό να κλειδώσει στα 920 ευρώ

Δημήτρης Κοτταρίδης

Στα 920 ευρώ, αν δεν προκύψει καμία έκπληξη της τελευταίας στιγμής, αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός με τις σχετικές ανακοινώσεις να τις αναμένουμε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η εισήγηση που έχουν από τους αρμόδιους φορείς στα χέρια τους στην κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 910 και 930 ευρώ με πιθανότατο σενάριο το ποσό να κλειδώσει στα 920 ευρώ. Κανείς πάντως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το νούμερο αυτό να κινηθεί προς τα πάνω.

Πρόκειται για την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022 η οποία και θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου και θα αφορά τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και το δημόσιο.

Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν πως η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά στα 650 ευρώ που ήταν το 2019 φτάνοντας τα 880 και πλέον πιθανά τα 920 ενώ στόχος είναι ο βασικός μισθός το 2027 να φτάσει τα 950 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως με τις συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού οι πολίτες έχουν δει μία αύξηση στα εισοδήματά τους που σαφώς, όπως λένε, υπερβαίνει τον αντίστοιχο πληθωρισμό, κάτι που δείχνει πως το εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα επισημαίνουν την πτωτική πορεία της ανεργίας που έχει πέσει στο 7,7%, την καλύτερη επίδοση από το 2008. Όπως λένε, σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, από το 2019 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με τους απασχολούμενους να ξεπερνούν τα 4,4 εκατομμύρια, το υψηλότερο νούμερο τα τελευταία 16 χρόνια.

Η νέα αύξηση αφορά κυρίως τους 600.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αλλά και τους εργαζόμενους στο δημόσιο ενώ όλοι θα δουν αυξήσεις και σε τουλάχιστον 20 επιδόματα αλλά και προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας και υπερωριακής απασχόλησης.

Έτσι αν τελικά αν ο κατώτατος μισθός φτάσει τα 920 ευρώ ένας υπάλληλος με μία τριετία θα λάβει 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες 1.117 και με τρεις τα 1.230 ευρώ.Μάλιστα μετά την απόφαση για μείωση της παρακράτησης φόρου τα καθαρά ποσά θα είναι αυξημένα.

Τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους αναμένεται να είναι πιο ενισχυμένα δεδομένης της μειωμένης παρακράτησης φόρου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ μεικτά και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό περίπου 744 ευρώ με την κυβέρνηση να εκτιμά πως το 2027 είναι πιθανό , ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και τις εξελίξεις ο κατώτατος μισθός να φτάσει ακόμα και τα 1000 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να αναφερθεί και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και θα επαναλάβει πως η κυβέρνηση θα λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην ελληνική κοινωνία.

Στο Μαξίμου αναμένουν να δουν αν τελικά θα υπάρξει αποκλιμάκωση αν και παραδέχονται πως οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία θα συνεχιστούν για αρκετό καιρό μετά το τέλος του πολέμου.

Σε κάθε περίπτωση συνεργάτες του Πρωθυπουργού επισημαίνουν πως η κατάσταση της οικονομίας δεν εγκυμονεί κινδύνους στην παρούσα φάση, κανείς όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το μέλλον. Για αυτό και τονίζουν πως τόσο τα μέτρα που λαμβάνονται όσο και αυτά που θα ληφθούν, αν χρειαστεί στο μέλλον, θα λαμβάνονται με γνώμονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

