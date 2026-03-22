Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

Σχέδιο για κατώτατο μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ την άνοιξη του 2027 περιλαμβάνουν τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση με αφορμή την αύξηση που θα ανακοινωθεί για τον κατώτατο μισθό φέτος, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, «κλειδώνει» στα 50 ευρώ και οδηγεί τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 930 ευρώ την 1η Απριλίου.

Η απόφαση για το τελικό ποσό της αύξησης θα ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν αποκλείεται η έκπληξη με μια αύξηση έως τα 60 ευρώ. Την εισήγηση για τον νέο κατώτατο μισθό θα την κάνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία έκανε λόγο, σε δηλώσεις της, για «συνετή αύξηση», που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, αλλά και τις αντοχές των επιχειρήσεων, όπως και τα δημοσιονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Στις προτάσεις του υπουργείου, περιλαμβάνονται σενάρια για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 και 50 ευρώ.

Οι αποφάσεις, πάντως, για την αύξηση του κατώτατου μισθού φέτος θα ληφθούν με το βλέμμα στον κατώτατο μισθό του 2027, καθώς ο πήχης ανεβαίνει προς τα 1.000 ευρώ, αντί των 950 ευρώ που είχε θέσει αρχικά η κυβέρνηση.

Με αύξηση κατά 50 ευρώ, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ μικτά και θα υπολείπεται κατά 20 ευρώ από τον στόχο για κατώτατο μισθό 950 ευρώ που έχει θέσει η κυβέρνηση για την άνοιξη του 2027. Μοιραία ο στόχος των 950 ευρώ αναθεωρείται προς τα πάνω και ο πήχης τοποθετείται κοντά στα 1.000 ευρώ, όπως συζητείται ήδη από κυβερνητικά στελέχη.

Έκπληξη

Εφόσον, λοιπόν, οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, τότε λίγο πριν από τις κάλπες του 2027 η νέα αύξηση που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση θα φέρει τον κατώτατο μισθό κοντά στην περιοχή των 990-1.000 ευρώ.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να υπάρξει και η έκπληξη φέτος για μια αύξηση της τάξης των 60 ευρώ που θα φέρει τον κατώτατο στα 940 ευρώ, καθώς το κριτήριο της απόφασης που θα λάβει ο πρωθυπουργός, με βάση την εισήγηση της υπουργού Εργασίας, είναι να ενισχυθούν τα χαμηλά εισοδήματα, για να αντιμετωπίσουν τις ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων και, κυρίως, στα καύσιμα που πυροδοτούνται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα συνδυαστεί με τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που ισχύει από 1/1/2026 για τους μισθωτούς.

Ειδικά για 270.000 εργαζόμενους νέους έως 30 ετών που κατά κανόνα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η ωφέλεια θα είναι διπλή. Πέρα από την αύξηση των βασικών αποδοχών, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα έχουν μηδενικό φόρο όσοι είναι έως 25 ετών και μείωση κρατήσεων στο 9% από 22% όσοι είναι από 26 έως 30 ετών.

Για παράδειγμα:

Νέος έως 25 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τον φόρο τού μένουν στην τσέπη καθαρά 762 ευρώ. Με αύξηση κατά 50 ευρώ και με τον κατώτατο στα 930 ευρώ, τα καθαρά θα είναι 806 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του φόρου είναι 44 ευρώ τον μήνα. Νέος από 26 έως 30 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τον φόρο τού μένουν στην τσέπη καθαρά 749 ευρώ. Με τον κατώτατο στα 930 ευρώ, τα καθαρά θα είναι 789 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 40 ευρώ τον μήνα. Εγγαμος εργαζόμενος άνω των 30 ετών, ο οποίος αμείβεται με κατώτατο μισθό, λαμβάνει επίδομα γάμου και έχει 2 παιδιά και 3 τριετίες. Οι αποδοχές του σήμερα είναι 1.258 ευρώ και καθαρά 1.025 ευρώ. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα παίρνει 1.330 ευρώ μικτά και τα καθαρά θα είναι 1.076 ευρώ, με αύξηση κατά 58 ευρώ τον μήνα.

Ωφελημένοι 750.000 μόνιμοι του Δημοσίου

Από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεαστεί από την 1η Απριλίου 2026 και ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο (κατηγορία Υ.Ε.). Δηλαδή, εάν ο κατώτατος αυξηθεί κατά 50 ευρώ, τότε ο εισαγωγικός μισθός για νεοδιόριστο υπάλληλο με έως 2 έτη προϋπηρεσία θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ. Η αύξηση του εισαγωγικού μισθού θα επηρεάσει αυτόματα όλους τους μισθούς για τις υπόλοιπες κατηγορίες (Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.) και κατά το ίδιο ποσό, δηλαδή κατά 50 ευρώ θα αυξηθούν άμεσα οι αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε όλα τα κλιμάκια.

Πρακτικά, η αύξηση στον κατώτατο μισθό αφορά, κυρίως, το Δημόσιο, καθώς θα σημάνει αυτόματες αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 750.000 μόνιμων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου 500.000 εργαζόμενοι.

Αυξάνονται 20 επιδόματα

Οι ωφελούμενοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ περισσότεροι, καθώς ο κατώτατος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για 20 επιδόματα, με κυριότερα το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, το εποχικό επίδομα, τα επιδόματα μαθητείας, επίσχεσης, γονικής άδειας κ.λπ.

Με αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ:

Το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 570,78 ευρώ από 540 ευρώ που είναι σήμερα.

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα αυξηθεί στα 930 ευρώ, καθώς είναι ισοδύναμη με τον κατώτατο μισθό.

Το επίδομα γονικής άδειας θα ανέλθει στα 930 ευρώ, καθώς και αυτό ισούται με τον κατώτατο μισθό.

Επάνω και οι τριετίες

Μαζί με τον κατώτατο μισθό αυξάνεται το επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες), που είναι 10% επί του βασικού ποσού για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας και μέχρι 30% για τρεις τριετίες και άνω (9 έτη προϋπηρεσίας και άνω).

Για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο η κάθε τριετία έχει προσαύξηση 5% για έξι τριετίες και άνω (18 έτη προϋπηρεσίας και άνω).

Με μια αύξηση του κατώτατου στα 930 ευρώ, η κάθε τριετία για τους μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο σημαίνει ότι θα παίρνουν προσαύξηση 10%, ήτοι 93 ευρώ επιπλέον, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 1.023 ευρώ από 968 ευρώ που είναι τώρα.

Με δύο τριετίες ο κατώτατος ανεβαίνει στα 1.116 ευρώ από 1.056 ευρώ και με 3 τριετίες, δηλαδή με προϋπηρεσία 9 ετών και άνω, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 1.209 ευρώ (από 1.144 ευρώ που είναι τώρα).

Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο με αύξηση κατά 5,7% θα διαμορφωθεί στα 41,70 ευρώ από τα 39,30 ευρώ που είναι τώρα και 12,51 ευρώ για προϋπηρεσία 18 ετών (6 τριετίες). Για παράδειγμα, αμειβόμενος με ημερομίσθιο και 1 τριετία θα παίρνει 43,70 ευρώ (από 41,26 ευρώ τώρα), ενώ με 6 τριετίες το ημερομίσθιο αναμένεται να διαμορφωθεί στα 54,21 ευρώ από 51,09 ευρώ που είναι τώρα.

Νέοι έως 25 ετών και άγαμοι 26 έως 30 ετών

Κατηγορίες Κατώτατος μισθός σήμερα Κατώτατος μισθός 1/4/2026 Αύξηση από 1/4/2026 Μικτά Καθαρά (*) Μικτά Καθαρά Στα μικτά Στα καθαρά (*) Νέοι έως 25 ετών Βασικό ποσό 880€ 762€ 930€ 806€ 50€ 44€ Αγαμοι 26-30 ετών+τριετίες Βασικό ποσό 880€ 749€ 930€ 789€ 50€ 40€ 1 τριετία 968€ 819€ 1.023€ 861€ 55€ 42€ 2 τριετίες 1.056€ 887€ 1.116€ 933€ 60€ 46€ 3 τριετίες 1.144€ 955€ 1.209€ 1.005€ 65€ 50€

(*) Με βάση τον μειωμένο συντελεστή φορολόγησης 9% αντί 22% που ισχύει από 1/1/2026 για νέους 26 έως 30 ετών.

2.Εγγαμοι (άνω των 30 ετών)

Κατηγορίες Κατώτατος μισθός σήμερα Κατώτατος μισθός 1/4/2026 (*) Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά Εγγαμος+τριετίες +10% γάμου Μικτά Καθαρά χωρίς παιδιά Καθαρά με 1 παιδί Καθαρά με 2 παιδιά Μικτά Καθαρά χωρίς παιδιά Καθαρά με 1 παιδί Καθαρά με 2 παιδιά Χωρίς παιδιά Με 1 παιδί Με 2 παιδιά Βασικό ποσό 968€ 805€ 816€ 834€ 1.023€ 843€ 855€ 874€ 38€ 39€ 40€ 1 τριετία 1.065€ 871€ 884€ 904€ 1.126€ 913€ 926€ 947€ 42€ 42€ 43€ 2 τριετίες 1.162€ 936€ 951€ 973€ 1.228€ 981€ 997€ 1.019€ 45€ 46€ 46€ 3 τριετίες 1.258€ 1.001€ 1.018€ 1.041€ 1.330€ 1.050€ 1.067€ 1.092€ 49€ 49€ 51€

(*) Με αύξηση κατά 50 ευρώ στο βασικό ποσό από 1/4/2026.