Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός
Επιβεβαιώθηκε η πληροφόρηση του Newsbomb, αφού σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στα 920 ευρώ θα φτάσει ο κατώτατος μισθός.
Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση που σημαίνει 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019 δηλαδή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.
Στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο βασικός 950 ευρώ στην Ελλάδα. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.
Στις 15:00 αναμένεται αναλυτική συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα.
Τι είπε για την διεθνή κατάσταση
Στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε όσα διαδραματίζονται σε διεθνές επίπεδο τονίζοντας: Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου.