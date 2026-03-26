Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός

Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν, το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι διεθνείς εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επίσης παρουσιάστηκαν νομοσχέδια από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Επιβεβαιώθηκε η πληροφόρηση του Newsbomb, αφού σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στα 920 ευρώ θα φτάσει ο κατώτατος μισθός.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση που σημαίνει 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019 δηλαδή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο βασικός 950 ευρώ στην Ελλάδα. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Στις 15:00 αναμένεται αναλυτική συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα.

Τι είπε για την διεθνή κατάσταση

Στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε όσα διαδραματίζονται σε διεθνές επίπεδο τονίζοντας: Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου.

