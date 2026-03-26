Νέος κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι τριετίες - Πόσο ωφελούνται οι νέοι εργαζόμενοι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 920 ευρώ, μέτρο που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, επιβεβαιώνοντας πλήρως ρεπορτάζ του Newsbomb.gr. .

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού υπολογίζεται πως θα επωφεληθούν περισσότεροι από 1.3 εκατομμύρια πολίτες επηρεάζοντας τις αποδοχές αλλά και τα επιδόματα που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Υπενθυμίζεται πως στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός των 950 ευρώ μέχρι το 2027.

«Καθαρά» στην τσέπη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα 40 ευρώ της αύξησης, θα μπαίνουν 28 ευρώ τον μήνα, μέτρο που αφορά εργαζομένους άνω των 30 ετών.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τα νέα ηλικιακά κριτήρια καθώς συνδυαστικά με τις αλλαγές στη φορολογία και τους φορολογικούς συντελεστές, περισσότερο από όλους θα ευνοηθούν οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ευρώ, αφού εκεί τα καθαρά χρήματα ανά μήνα θα αγγίζουν τα 35 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα:

Οι αυξήσεις ανάλογα με τις τριετίες:

Οι αυξήσεις για τους εργαζομένους έως 25 ετών:

Οι αυξήσεις για τους εργαζομένους άνω των 30 ετών:

Τι αλλάζει για τους δημοσίους υπαλλήλους

Οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα θα δουν τις αυξήσεις στους λογαριασμούς τους αναδρομικά με την μισθοδοσία του Μαϊου, καθώς δεν προλαβαίνουν να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές τους, αφού στο δημόσιο προκαταβάλλονται.

Στα 620 ευρώ αποτιμούνται οι παρεμβάσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους από τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος φέτος.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω όφελος θα προκύψει από:

την οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού

την αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους

