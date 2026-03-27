Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

Αλυσιδωτές αλλαγές στα καθαρά ποσά που θα λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από την πρώτη Απριλίου φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τα ποσά που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στους λογαριασμούς τους διαφοροποιούνται πλέον βάσει ηλικιακών κριτηρίων και προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι νέες αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25 ετών: 797€ καθαρά

Έως 30 ετών: 780,77€ καθαρά

Άνω των 30 ετών: 771,67€ καθαρά

1η τριετία: 1.012€ μικτά

2η τριετία: 1.104€ μικτά

3η τριετία: 1.196€ μικτά

Την ίδια ώρα, η αύξηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς συμπαρασύρει ανοδικά τα κλιμάκια στο δημόσιο αλλά και άλλα 24 επιδόματα

Τα επιδόματα που αυξάνονται εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου είναι τα εξής:

Ανεργίας – Θα φτάσει στα 564,68 ευρώ από 540 ευρώ

Γάμου

Τριετιών

Επίδομα εργασίας

Οικοδόμων

Δασεργατών

ρητινοσυλλεκτών,

αγγειοπλαστών,

εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Σμυριδεργάτων

Καλλιτεχνών,

ηθοποιών θεάτρου,

εργαζομένων στον τουρισμό

Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής,

λήξης ανεργίας,

επίσχεσης εργασίας

Μητρότητας

Αφερεγγυότητας εργοδότη

Γονικής άδειας

Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων

Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ

Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ

Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

Επιπρόσθετα η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φέρει οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μεικτά τον μήνα, στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα αυτή μισθολογική βελτίωση θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο, με πιθανή καθυστέρηση σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεχνικών προσαρμογών στη μισθοδοσία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η προσαρμογή των μισθών απαιτεί χρόνο για τις οικονομικές υπηρεσίες των δημοσίων φορέων. Έτσι, η νέα αύξηση των 40 ευρώ μεικτά μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου, ωστόσο, το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά. Η κυβερνητική παρέμβαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση για σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων στον δημόσιο τομέα.

Το δημοσιονομικό κόστος που προβλέπεται για την αύξηση αυτή το 2026 ανέρχεται σε 358 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του φόρου εισοδήματος από τον Ιανουάριο, καθώς και τις μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για το 2026 εκτιμώνται περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων στον δημόσιο τομέα, από το 2023 έως το 2026, υπολογίζεται κοντά στα 3,3 δισ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, εν μέσω των οικονομικών προκλήσεων και της ανάγκης για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

