Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

Η αύξηση επηρεάζει 570.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όλα τα κλιμάκια του δημοσίου και 24 επιδόματα από τις αρχές του επόμενου μήνα

Αλυσιδωτές αλλαγές στα καθαρά ποσά που θα λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από την πρώτη Απριλίου φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τα ποσά που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στους λογαριασμούς τους διαφοροποιούνται πλέον βάσει ηλικιακών κριτηρίων και προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι νέες αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έως 25 ετών: 797€ καθαρά

  • Έως 30 ετών: 780,77€ καθαρά

  • Άνω των 30 ετών: 771,67€ καθαρά

  • 1η τριετία: 1.012€ μικτά

  • 2η τριετία: 1.104€ μικτά

  • 3η τριετία: 1.196€ μικτά

Την ίδια ώρα, η αύξηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς συμπαρασύρει ανοδικά τα κλιμάκια στο δημόσιο αλλά και άλλα 24 επιδόματα

Τα επιδόματα που αυξάνονται εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου είναι τα εξής:

  • Ανεργίας – Θα φτάσει στα 564,68 ευρώ από 540 ευρώ
  • Γάμου
  • Τριετιών
  • Επίδομα εργασίας
  • Οικοδόμων
  • Δασεργατών
  • ρητινοσυλλεκτών,
  • αγγειοπλαστών,
  • εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
  • Σμυριδεργάτων
  • Καλλιτεχνών,
  • ηθοποιών θεάτρου,
  • εργαζομένων στον τουρισμό
  • Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής,
  • λήξης ανεργίας,
  • επίσχεσης εργασίας
  • Μητρότητας
  • Αφερεγγυότητας εργοδότη
  • Γονικής άδειας
  • Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων
  • Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ
  • Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών
  • Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

Επιπρόσθετα η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φέρει οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μεικτά τον μήνα, στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα αυτή μισθολογική βελτίωση θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο, με πιθανή καθυστέρηση σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεχνικών προσαρμογών στη μισθοδοσία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η προσαρμογή των μισθών απαιτεί χρόνο για τις οικονομικές υπηρεσίες των δημοσίων φορέων. Έτσι, η νέα αύξηση των 40 ευρώ μεικτά μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου, ωστόσο, το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά. Η κυβερνητική παρέμβαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση για σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων στον δημόσιο τομέα.

Το δημοσιονομικό κόστος που προβλέπεται για την αύξηση αυτή το 2026 ανέρχεται σε 358 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του φόρου εισοδήματος από τον Ιανουάριο, καθώς και τις μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για το 2026 εκτιμώνται περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων στον δημόσιο τομέα, από το 2023 έως το 2026, υπολογίζεται κοντά στα 3,3 δισ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, εν μέσω των οικονομικών προκλήσεων και της ανάγκης για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Διαβάστε επίσης

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Υπάρχουν όντως συνομιλίες ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν: Πόσα λεφτά εισπράτει κάθε ημέρα - Νούμερα που «ζαλίζουν»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Με περισσότερους από 2.700 υποψηφίους ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης του kariera.gr

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γραμμή άμυνας Μαξίμου σε υποκλοπές και Τέμπη: «Η Δικαιοσύνη δεν γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαρτίου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας

05:55ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη και ιρανικά αντίποινα - O Τραμπ δίνει παράταση 10 ημερών και εξετάζει την αποστολή ακόμα 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (27/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αγνοούνται δύο πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κούβα

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κυκλώνας διέκοψε τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου

03:59ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμοί ευρείας κλίμακας του Ισραήλ σε Τεχεράνη

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ζευγάρι συνελήφθη στη Λαμία για διακίνηση ναρκωτικών - Τι βρέθηκε στο σπίτι τους

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού έπειτα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

02:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό για απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση της CENTCOM στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο βγήκε νικητής από το νοσοκομείο της Ιταλίας: «Μαζί μας βγήκε ξανά η ζωή»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν: Πόσα λεφτά εισπράτει κάθε ημέρα - Νούμερα που «ζαλίζουν»

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

23:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

20:47WHAT THE FACT

Απόκοσμο σκηνικό στο Τελ Αβίβ: «Κακός Οιωνός» τα χιλιάδες κοράκια στον ουρανό, χαμός στο διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ