Μαρινάκης για κατώτατο μισθό: «Ο κόσμος θα δει πραγματική βελτίωση στις απολαβές του»

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη δίκη των Τεμπών μίλησε στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ένας ο οποίος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, μέσα σε 6,5 χρόνια παίρνει 270 ευρώ παραπάνω τον μήνα, γιατί είναι επί 14 οι μισθοί. Έχουμε αυτήν την αύξηση η οποία είναι ετησίως 3.780 ευρώ», λέει αρχικά αναφερόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου.

«Αφορά και τους περίπου 650.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους δημοσίους υπαλλήλους και πολλούς συμπολίτες μας, όπως οι μαμάδες. (…) Υπάρχει κόσμος ο οποίος σήμερα, δεν λέω ότι θα γίνει πλούσιος σε καμία περίπτωση, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται πολλά παραπάνω, αλλά θα δει μία ακόμα βελτίωση, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, στις απολαβές του».

«Το να ισοπεδώνουμε, δεν βοηθάει σε κάτι στον δημόσιο διάλογο», απαντάει στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζει:

«Τα πράγματα δυσκολεύουν. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Σίγουρα οι αντοχές των οικονομιών θα δοκιμαστούν ξανά».

«Εδώ λοιπόν έρχεται η πολύ μεγάλη αξία μίας σταθερής οικονομίας και μίας σταθερής διακυβέρνησης, η οποία τα έσοδα μπορεί να τα κατευθύνει για την στήριξη των πολιτών. Μακάρι οι όποιες κινήσεις πάνε να γίνουν ή ακούγονται, να οδηγήσουν σε μία αποκλιμάκωση», υπογραμμίζει.

«Να υπάρξει καλύτερη οργάνωση»

Κλείνοντας, αναφέρεται στη δίκη των Τεμπών.

«Δεν έχουμε καμία διάθεση αντιπαράθεσης, ειδικά με πονεμένους ανθρώπους. Ίσα ίσα έχουμε χρέος όλοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και κυρίως η Δικαιοσύνη θα το κάνει αυτό, να δώσουμε απαντήσεις».

«Ως προς την αίθουσα, απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης. (…) Πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, απ’ ό,τι καταλαβαίνω. Το κυριότερο λάθος που καταλαβαίνω ότι έγινε και πραγματικά δημιούργησε αυτήν την εικόνα, είναι ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη για το αυτονόητο, να προηγηθούν οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και στη συνέχεια οι συγγενείς», λέει σημειώνοντας:

«Πρέπει να υπάρξει μία πολύ καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι θα υπάρξει».