Πιερρακάκης: H βεβαιότητα έχει κόστος- Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην ευρωζώνη

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη ταυτόχρονης αντιμετώπισης των τρεχουσών κρίσεων και προετοιμασίας για το μέλλον στην Ευρωζώνη.

Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση θεωρούνται αλληλένδετες προκλήσεις που απαιτούν επενδύσεις σε υποδομές και εγχώριες πηγές ενέργειας.

Ο δημοσιονομικός συντονισμός είναι απαραίτητος για τη μείωση του κόστους της αβεβαιότητας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής συνέπειας.

Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια συμφωνήθηκε να στηρίζει ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να συγκρούεται με τη νομισματική πολιτική.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και ενεργειακή πολιτική. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την ανάγκη, να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης του χωρών της Ευρωζώνης. Όπως ανέφερε, οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν, τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, όσο και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προκλήσεις, σημείωσε ότι «οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές», ενώ υπογράμμισε ότι οι αγορές ενέργειας παραμένουν υπό πίεση και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό απαιτούν στενή παρακολούθηση.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημαίνοντας ότι «η αβεβαιότητα έχει κόστος» και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη μετάβαση και η βιομηχανική πολιτική αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας πρόκλησης. Όπως είπε, «η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική που θα μειώνει ταυτόχρονα το ενεργειακό κόστος και τις εξαρτήσεις της, μέσα από επενδύσεις σε διασυνδέσεις, δίκτυα και εγχώριες πηγές ενέργειας».

Ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο. Πρέπει να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα».

Αναφερόμενος στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν ορισμένα βασικά πεδία στα οποία οι χώρες συμφωνούν. Όπως ανέφερε, κοινός στόχος των υπουργών Οικονομικών είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η διατήρηση της δημοσιονομικής σύνεσης και η διασφάλιση ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιδρούν στις κρίσεις έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, επισημαίνοντας πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και ενεργειακή πολιτική για τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σημείωσε ότι απαιτούνται «περισσότερες διασυνδέσεις, περισσότερη αποθήκευση ενέργειας και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα», υιοθετώντας τη γραμμή που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, «η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές», προσθέτοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η αβεβαιότητα έχει κόστος» και ότι ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από συντονισμένες και στοχευμένες πολιτικές.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό θέμα που συζητήθηκε μεταξύ των υπουργών.

Όπως είπε, «προετοιμάζουμε τώρα επίσης ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας». Ο ίδιος εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι πως επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης.

Αναφερόμενος στις διαφορετικές απόψεις μεταξύ κρατών-μελών, υπογράμμισε ότι «οι απόψεις σε αυτό το θέμα ήταν διαφορετικές», επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει κοινή κατανόηση ως προς την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Πηγή: ΑΠΕ

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