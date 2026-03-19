Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

Ολική ηλιακή έκλειψη θα συμβεί στις 12 Αυγούστου 2026, η οποία θα μπορεί να παρατηρηθεί πλήρως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Ρωσία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας, σύμφωνα με αστρονομικά δεδομένα των «Time and Date» και «The Sky Live».

Πότε συμβαίνει η ολική ηλιακή έκλειψη

Μια ολική ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον δίσκο του Ήλιου από συγκεκριμένες περιοχές της Γης. Αυτή η φάση ονομάζεται ολικότητα και λαμβάνει χώρα μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη ορατότητας.

Στην περίπτωση της έκλειψης του 2026, το σημείο της μέγιστης έκλειψης θα βρίσκεται στις συντεταγμένες 65° 13′ 24.4″ Β και 65° 13′ 24.4″ Α, σε διεθνή ύδατα. Από αυτό το σημείο, η φάση της ολικότητας θα διαρκέσει 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, με τον Ήλιο να βρίσκεται 26° πάνω από τον ορίζοντα.

Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει πέντε περιοχές: τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Ρωσία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη, το φαινόμενο θα είναι ορατό ως μερική έκλειψη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Βόρειας Αμερικής, καθώς και τμήματα του Ατλαντικού, του Αρκτικού και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Μεταξύ των πόλεων όπου η έκλειψη θα είναι πλήρως ορατή συγκαταλέγονται:

Ρέικιαβικ (Ισλανδία)

Νουούκ (Γροιλανδία)

Οβιέδο (Ισπανία)

Μπιλμπάο (Ισπανία)

Λα Κορούνια (Ισπανία)

Σε άλλες πόλεις, το φαινόμενο θα είναι ορατό μερικώς, όπως:

Μαδρίτη (Ισπανία)

Βαρκελώνη (Ισπανία)

Παρίσι (Γαλλία)

Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Βερολίνο (Γερμανία)

Παγκόσμιο χρονοδιάγραμμα της έκλειψης

Σύμφωνα με το «Time and Date», η έκλειψη θα ξεκινήσει σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη καθώς η σκιά της Σελήνης θα κινείται πάνω από τη Γη.

Τα κύρια στάδια της έκλειψης σε παγκόσμια κλίμακα θα είναι:

Πρώτο σημείο όπου ξεκινά η μερική έκλειψη: 15:34:15 (UTC)

Πρώτο σημείο όπου ξεκινά η ολική έκλειψη: 16:58:09 (UTC)

Μέγιστο της έκλειψης: 17:46:06 (UTC)

Τελευταίο σημείο όπου ολοκληρώνεται η ολική έκλειψη: 18:34:07 (UTC)

Τελευταίο σημείο όπου ολοκληρώνεται η μερική έκλειψη: 19:57:57 (UTC)

Πόσοι άνθρωποι θα μπορέσουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο;

Σύμφωνα με το «Time and Date», σχεδόν 980 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να παρατηρήσουν τουλάχιστον ένα μέρος της ηλιακής έκλειψης του 2026. Από αυτούς, περίπου 15,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας, όπου ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη.

