Ο Ήλιος μόλις στράφηκε προς τη Γη και εξαπέλυσε έναν εντυπωσιακό καταιγισμό ηλιακών εκλάμψεων

Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά από το Spaceweather.com και τη NOAA

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στον Ήλιο, καθώς μια ιδιαίτερα ασταθής ηλιακή περιοχή έχει στραφεί απευθείας προς τη Γη, προκαλώντας μια αλληλουχία ισχυρών ηλιακών εκλάμψεων.

Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά από το Spaceweather.com και τη NOAA, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις πιθανές επιπτώσεις του διαστημικού καιρού στον πλανήτη μας.

Ασταθής ηλιακή κηλίδα στο επίκεντρο

Οι ηλιακοί παρατηρητές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε μια ταχέως εξελισσόμενη ηλιακή κηλίδα, η οποία μόλις πέρασε στο οπτικό πεδίο της Γης. Η δομή της παρουσιάζει έντονη μαγνητική αστάθεια, με σφιχτά «στριμμένες» μαγνητικές γραμμές που ευνοούν αιφνίδιες αναδιατάξεις και εκρήξεις ενέργειας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη περιοχή παρήγαγε διαδοχικές εκλάμψεις, ένδειξη ενός έντονα φορτισμένου και πιεσμένου μαγνητικού πεδίου.

Καθώς ο Ήλιος πλησιάζει στο μέγιστο του Ηλιακού Κύκλου 25, τέτοιες υπερδραστήριες περιοχές εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συχνότητα των πρόσφατων εκλάμψεων ξεχωρίζει ακόμη και για τα δεδομένα της περιόδου αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας. Κάθε έκλαμψη αποτελεί μια αιφνίδια απελευθέρωση μαγνητικής ενέργειας, με ακτινοβολία που εκτείνεται σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Τι παρακολουθούν Spaceweather.com και NOAA

Οι ειδικοί του Spaceweather.com και οι προγνώστες του Κέντρου Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της NOAA παρακολουθούν στενά την περιοχή, καθώς βρίσκεται σε θέση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη Γη. Τα όργανα μέτρησης καταγράφουν την ένταση και τη χρονική εξέλιξη των εκλάμψεων, καθώς και εκπομπές ακτίνων Χ και ακραίου υπεριώδους φωτός.

Η βασική ανησυχία δεν περιορίζεται στις ίδιες τις εκλάμψεις, αλλά επεκτείνεται στο ενδεχόμενο εκτόξευσης στεμματικών εκτινάξεων μάζας. Σε αντίθεση με τις εκλάμψεις, που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, τα νέφη μαγνητισμένου πλάσματος των CME μπορεί να φτάσουν στη Γη έπειτα από αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της NOAA, αρκετές από τις εκλάμψεις ήταν πλούσιες σε ακτινοβολία, χωρίς σαφή ένδειξη ότι συνοδεύτηκαν από πλάσμα κατευθυνόμενο προς τη Γη, αν και η εικόνα μπορεί να αλλάξει καθώς η περιοχή εξελίσσεται.

1770104745377-742226431-clipboard02-03-202601.jpg

Πιθανές επιπτώσεις στη Γη

Όταν ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις συμβαίνουν στην πλευρά του Ήλιου που «βλέπει» τη Γη, οι άμεσες επιπτώσεις γίνονται αισθητές στο κοντινό διαστημικό περιβάλλον. Ραδιοεπικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων ενδέχεται να παρουσιάσουν παροδικές διακοπές, κυρίως στην ηλιόλουστη πλευρά του πλανήτη, ενώ αυξημένη προσοχή δίνεται και στις αεροπορικές πτήσεις κοντά στους πόλους.

Οι πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες εξαρτώνται από το αν θα εκτοξευθούν ισχυρές CME προς τη Γη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αλληλεπίδραση με το γήινο μαγνητικό πεδίο μπορεί να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δορυφόρους και μπορούν να επεκτείνουν το ορατό φάσμα του σέλαος σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης παραμένει αποτελεσματική ασπίδα, αν και οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές είναι πιο ευαίσθητες από ποτέ.

Ένδειξη αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας

Η πρόσφατη «καταιγίδα» εκλάμψεων αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι ο Ήλιος εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή φάση του κύκλου του. Για τους ερευνητές της ηλιακής φυσικής, τέτοια γεγονότα προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για το πώς συσσωρεύεται και απελευθερώνεται η μαγνητική ενέργεια σε ένα άστρο.

Προς το παρόν, οι ειδικοί συνιστούν εγρήγορση και όχι ανησυχία. Η συνεχής παρακολούθηση από επίγεια και διαστημικά παρατηρητήρια επιτρέπει την άμεση ανίχνευση κάθε σημαντικής εξέλιξης, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την επιστημονική ανάλυση της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης ηλιακής κηλίδας.

