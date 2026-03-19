Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις τελευταίες μετρήσεις καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.

Newsbomb

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενίσχυση των ποσοστών τους εμφανίζουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Η ΝΔ αύξησε τα ποσοστά της από το 29,4% στο 31,1% και το ΠΑΣΟΚ από το 12,7% στο 13,6%.

Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση καταγράφουν πτώση. Από το 11,25 το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου έπεσε στο 10,5% και το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου από το 10,9% στο 8,9(.

metron-analysis.jpg

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ προηγείται με 23,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8% και η Ελληνική Λύση με 6,8%.

metron-analysis-1.jpg

Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι με ποσοστό 28% ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

metron-analysis-2.jpg

Σε ό,τι αφορά την εικόνα της κυβέρνησης, εξακολουθεί να είναι αρνητική, καθώς το 68% την αξιολογεί αρνητικά και μόλις το 27% θετικά.

Αυτή η αρνητική αποτίμηση καταγράφεται και για τον πρωθυπουργό.

Αρνητική βαθμολογία φαίνεται να παίρνει και το ΠΑΣΟΚ. Οι αρνητικές γνώμες παραμένουν σταθερά στο 81% και οι θετικές στο 11%.

Αντίστοιχα, χαμηλή βαθμολογία και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 13% θετικές γνώμες και 81% αρνητικές.

«Τα πράγματα εξακολουθούν να πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση»

Στην ερώτηση για το εάν τα πράγματα πάνε προς την καλύτερη ή τη χειρότερη κατεύθυνση, το 64% απαντά ότι τα πράγματα πάνε προς τη χειρότερη και το 31% – αυξημένο κατά 4 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα – ότι πάνε προς την χειρότερη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το εάν οι πολίτες αισθάνονται ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι καλύτερη ή χειρότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Καταγράφεται αύξηση των απαντήσεων που λένε «σε χειρότερη».

Ειδικότερα, οι πολίτες ως προς τα προβλήματα, ιεραρχούν την ακρίβεια, την οικονομία, την κρίση των θεσμών.

Ενδιαφέρον εξίσου παρουσιάζει και το ερώτημα για τους τομείς του κυβερνητικού έργου. Οι θετικότερες γνώμες αφορούν κυρίως τα γεωπολιτικά θέματα και διεθνών σχέσεων και πιο αρνητικά τα θέματα της καθημερινότητας, της δημοκρατίας και εν γένει της οικονομίας.

Ανησυχία για το οικονομικό μέλλον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά – αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οιονομίας (θα καλυτερέει θα χειροτερέψει).

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι υπάρχει πολύ σημαντική υποχώρηση, καθώς από το -40% τον προηγούμενο μήνα υποχωρεί στο -57%. Τη μεγαλύτερη ανησυχία επιδεικνύουν οι ελεύθεροι επαγγελματίας ή εργοδότες.

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%) απαιτεί να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών και για τα πολιτικά πρόσωπα.

Επιφύλαξη για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας

Σε σχέση με την ενδεχόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια, το 53% δηλώνει κατά και το 39% υπέρ.

Αδικαιολόγητη η επίθεση κατά του Ιράν

Σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (72%) δηλώνει ότι είναι αδικαιολόγητος και μόνο το 24% τον θεωρεί δικαιολογημένο.

Οι πολίτες είναι διχασμένοι ως προς το εάν ΗΠΑ και ΕΕ θα συνεχίσουν σε έναν δρόμο σύγκλισης.

Σε σχέση με την ολοκλήρωση της τετραετίας, το 50% του εκλογικού σώματος επιθυμεί η κυβέρνηση να ολοκληρώσει την τετραετία, ενώ το 48% επιθυμεί να πάμε σε πρόωρες εκλογές.

Στο ερώτημα για την πολιτική αλλαγή, 60% α θεωρεί ότι η πολιτική αλλαγή είναι προτιμότερη της πολιτικής σταθερότητας.

Πώς τοποθετούνται απέναντι στο ενδεχόμενο νέων κομμάτων

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, θετικά απαντάει το 20%.

Σε σχέση με ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές τοποθετήσεις (πολύ πιθανό – αρκετά πιθανό) φτάνουν το 12%.


Σε σχέση με ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, η πιθανή ψήφος φτάνει το 27%.

Ως προς τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού, οι θετικές γνώμες για αυτήν ανεβαίνουν ελαφρά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 41% και οι αρνητικές υποχωρούν ελαφρά στο 52%.


Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
