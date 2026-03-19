Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/3) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 42, 7, 6, 39, 8 και Τζόκερ το 2.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.