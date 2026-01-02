Η Αντζελίνα Τζολί στο πλευρό των Παλαιστινίων: Επισκέφθηκε τα σύνορα της Γάζας - Βίντεο

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα από την αιγυπτιακή πλευρά επισκέφθηκε η Αντζελίνα Τζολί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής με επίκεντρο τον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

Η σταρ του Χόλιγουντ, γνωστή και για τις ανθρωπιστικές της δράσεις, συνοδευόταν από εκπρόσωπο του Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και από τον κυβερνήτη του Βόρειου Σινά και τον υπουργό Μετανάστευσης της Αιγύπτου. Η παρουσία τους εκεί, εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνών ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, αλλά και στη στήριξη των αιγυπτιακών και αμερικανικών προσπαθειών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εισόδου βοήθειας στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα.

?? Angelina Jolie visited the Rafah border crossing between Gaza and Egypt to oversee humanitarian support efforts and express solidarity with the Palestinian people in the Gaza Strip.



Read more: https://t.co/fU7cxvHxuD pic.twitter.com/uEVFOXCATY — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) January 2, 2026

Η Τζολί διαθέτει μακρά πορεία ενεργής συμμετοχής σε ανθρωπιστικές αποστολές και διεθνείς πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, έχοντας επισκεφθεί στο παρελθόν περιοχές που πλήττονται από πολέμους, προσφυγικές κρίσεις και ανθρωπιστικές καταστροφές. Στόχος των επισκέψεών της ήταν η ανάδειξη των συνθηκών διαβίωσης των αμάχων και η άσκηση πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα για ουσιαστική κινητοποίηση.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας βιώνουν, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, εξαιρετικά σκληρές και καταστροφικές συνθήκες έπειτα από δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ στην περιοχή. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 70.000 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κατοικίες, νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές.

Angelina Jolie just arrived at the Egyptian side of the Rafah crossing on the border with the Gaza Strip, carrying a message of solidarity with the Palestinian people and to follow up on humanitarian relief efforts and the delivery of aid into the Israeli-besieged territory. pic.twitter.com/QI0NI8a4Ln — tamim (@tamimibnamr) January 2, 2026

