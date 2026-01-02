Η Αντζελίνα Τζολί στο πλευρό των Παλαιστινίων: Επισκέφθηκε τα σύνορα της Γάζας - Βίντεο
Η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε σε διεθνή ανθρωπιστική αποστολή
Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα από την αιγυπτιακή πλευρά επισκέφθηκε η Αντζελίνα Τζολί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής με επίκεντρο τον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.
Η σταρ του Χόλιγουντ, γνωστή και για τις ανθρωπιστικές της δράσεις, συνοδευόταν από εκπρόσωπο του Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και από τον κυβερνήτη του Βόρειου Σινά και τον υπουργό Μετανάστευσης της Αιγύπτου. Η παρουσία τους εκεί, εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνών ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, αλλά και στη στήριξη των αιγυπτιακών και αμερικανικών προσπαθειών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εισόδου βοήθειας στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα.
Η Τζολί διαθέτει μακρά πορεία ενεργής συμμετοχής σε ανθρωπιστικές αποστολές και διεθνείς πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, έχοντας επισκεφθεί στο παρελθόν περιοχές που πλήττονται από πολέμους, προσφυγικές κρίσεις και ανθρωπιστικές καταστροφές. Στόχος των επισκέψεών της ήταν η ανάδειξη των συνθηκών διαβίωσης των αμάχων και η άσκηση πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα για ουσιαστική κινητοποίηση.
Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας βιώνουν, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, εξαιρετικά σκληρές και καταστροφικές συνθήκες έπειτα από δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ στην περιοχή. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 70.000 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κατοικίες, νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές.