Τραμπ: «Eλπίζω να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη φάση εκεχειρίας στη Γάζα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απαιτήσει τον αφοπλισμό της Χαμάς μέσα από το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων, συναντήθηκε χθες (29/12) με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει ανταποκριθεί στο σχέδιο 100%», παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του στρατού του στη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η χώρα του θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα στο Ιράν, εάν αυτό επαναλάβει την ανακατασκευή των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων του. Απαντώντας στην απειλή του Τραμπ, ο κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Σαμχανί, δήλωσε στο X ότι οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «άμεση σκληρή απάντηση».

Ερωτηθείς πόσο γρήγορα η Χαμάς και το Ισραήλ θα πρέπει να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, ο Τραμπ απάντησε: «Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αλλά πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός». Μιλώντας για τη Χαμάς, είπε: «Αν δεν αφοπλιστούν όπως συμφώνησαν να κάνουν, συμφώνησαν σε αυτό, τότε τους περιμένει κόλαση, θα πληρώσουν γι' αυτό». «Πρέπει να αφοπλιστούν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η ανοικοδόμηση στη Γάζα θα μπορούσε «να ξεκινήσει πολύ σύντομα». Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, θα εγκαθιδρυόταν μια τεχνοκρατική κυβέρνηση στην κατεστραμμένη περιοχή, η Χαμάς θα αφοπλιζόταν και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρόντουσαν. Στη συνέχεια, θα ξεκινούσε η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ωστόσο, οι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να επιδιώξει να καθυστερήσει τη διαδικασία του σχεδίου και αντ' αυτού να πιέσει για τον αφοπλισμό της Χαμάς πριν από την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει κατηγορηθεί ότι δεν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα του πολιτικού μέλλοντος των Παλαιστινίων.

Αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι ο πλήρης αφοπλισμός θα πρέπει να λάβει χώρα παράλληλα με την πρόοδο προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι το Ισραήλ δεν προχωρά αρκετά γρήγορα για τη δεύτερη φάση του σχεδίου, ο Τραμπ απάντησε ότι «έχει ανταποκριθεί στο σχέδιο». «Δεν ανησυχώ για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ, ανησυχώ για το τι κάνουν ή ίσως δεν κάνουν άλλοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, τουλάχιστον 414 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας, έχει δηλώσει ότι άνοιξε πυρ μόνο σε απάντηση σε παραβιάσεις της εκεχειρίας. Έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για τους θανάτους τριών Ισραηλινών στρατιωτών κατά την ίδια περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν περαιτέρω επιθέσεις στο Ιράν εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί διαφορετικές εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Τον Ιούνιο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αεροπορικές και πυραυλικές επιδρομές των ΗΠΑ «εξαφάνισαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν . Το Ιράν αρνήθηκε ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Ελπίζω να μην προσπαθούν να συσσωρεύσουν ξανά, γιατί αν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε αυτή τη συσσώρευση», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι «διάβαζε» ότι η χώρα χρησιμοποιούσε «πιθανώς διαφορετικές τοποθεσίες» από εκείνες που στοχοποιήθηκαν το καλοκαίρι. Το Ιράν, το οποίο ενεπλάκη σε 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, καταδίκασε τη Δευτέρα τις αναφορές ως «ψυχολογική επιχείρηση» εναντίον της Τεχεράνης.

Δήλωσε ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένο να αμυνθεί και προειδοποίησε ότι μια νέα επιθετικότητα θα «οδηγήσει σε σκληρότερες συνέπειες» για το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης