Η μαγεία της «Αλεξάνδρειας» φωτίζει το Θέατρο Παλλάς

Συγκίνηση στη συνέντευξη Τύπου της παράστασης – Το όραμα του Φωκά Ευαγγελινού που ζωντανεύει στη σκηνή και οι εξομολογήσεις  των συντελεστών.   

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου της παράστασης "Αλεξάνδρεια" στο Θέατρο Παλλάς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
Η αυλαία ια τη νέα μεγάλη παραγωγή του Φωκά Ευαγγελινού, «Αλεξάνδρεια», στο Θέατρο Παλλάς ανοίγει στις 14 Νοεμβρίου. Μέσα σε κλίμα προσμονής αλλά και συναισθηματικής φόρτισης πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Παλλάς η συνέντευξη Τύπου για τη νέα μεγάλη παραγωγή «Αλεξάνδρεια» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού.

Μια παράσταση που γεννήθηκε από ένα προσωπικό όραμα, εξελίχθηκε σε ένα καλλιτεχνικό ταξίδι και ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεργασία σπουδαίων δημιουργών, συντελεστών και ηθοποιών.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για τη γέννηση και την πορεία της παράστασης:«Όταν πρότεινα την ιδέα στον κύριο Κεντ δεν με ρώτησε ποιος θα παίξει. Μου είπε: “Προχώρα” Κι έτσι ξεκίνησε αυτή η όμορφη συγκυρία, να πραγματοποιηθεί στο Παλλάς μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Σ’ αυτό το όνειρο που ξεκίνησε από μένα, είχα συνοδοιπόρους τους συντελεστές και ένα καστ ηθοποιών που, εκτός από καταπληκτικοί καλλιτέχνες, είναι και υπέροχοι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ούτε η ιδέα ούτε η σύλληψη.»

img8618.jpg

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου της παράστασης "Αλεξάνδρεια" στο Θέατρο Παλλάς

Ο δημιουργός μίλησε ιδιαίτερα για τη στενή συνεργασία του με τους βασικούς συντελεστές: «Συνοδοιπόρος μου σε αυτό το ταξίδι ήταν η Ζέτη Φίτσιου, που έγραψε το πρωτότυπο κείμενο και την ιστορία του έργου. Την πρωτότυπη μουσική υπέγραψε η Ευανθία Ρεμπούτσικα, με μουσικές που μοσχοβολούν Μεσόγειο, που νομίζεις ότι σε φυσάει το αεράκι της Κορνίζ της Αλεξάνδρειας. Ο Άρης Δαβαράκης έγραψε τους στίχους — συγκινητικό για μένα, γιατί είναι Αλεξανδρινός. Μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια και εκτός από τη γραφή, ήταν πολύτιμη η συμβουλή του σε όλο το εγχείρημα.»

«Ο Μανώλης Παντελιδάκης δημιούργησε εντυπωσιακά σκηνικά, αφαιρετικά και πρωτότυπα για τα ελληνικά δεδομένα. Η Ιωάννα Τσάμη στα κοστούμια κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο: να ντύσει 25 άτομα και να αποδώσει πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’30. Ο video artist Παντελής Μάκκας — ένας άνθρωπος που, παρότι στο κομμάτι της τεχνολογίας έχει αγγίξει τέτοιο επίπεδο, δεν χάνει ποτέ την ευαισθησία του ως καλλιτέχνης— δημιούργησε έναν μαγικό κόσμο. Και φυσικά, τα φώτα του Γιώργου Τέλλου μετέφεραν τη σκηνική αποτύπωση της επικίνδυνης αλλά και γεμάτης φως Αλεξάνδρειας.»

Ο Φωκάς μίλησε εκτενώς για το κεντρικό θέμα της παράστασης και τη σχέση της με τον Καβάφη:

«Δεν θα μπορούσε να λείπει ο ποιητής μας, ο Καβάφης. Για μένα χωρίς τον Καβάφη δεν υπάρχει Αλεξάνδρεια. Με συγκίνησε η πολυπολιτισμικότητα της πόλης, η συνύπαρξη ανθρώπων διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και εθίμων, κάτω από τον γαλάζιο ουρανό της Αλεξάνδρειας — κάτι που σήμερα κινδυνεύει να χαθεί.»

img8619.jpg

Ο πολυπληθής θίασος της "Αλεξάνδρειας"

Τέλος, αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένος, στο ζήτημα της ιστορικής μνήμης και το διαχρονικό μήνυμα της παράστασης:

«Με αυτή την παράσταση προσπαθώ να θυμίσω. Η ιστορία κάνει έναν πολύ όμορφο κύκλο και εμένα με συγκινεί γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι μπορούν τελικά να συνυπάρξουν αν δεν επεμβαίνουν τα μεγάλα συμφέροντα. Η μνήμη είναι πολύ σημαντική. Η λήθη είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα. Εύχομαι αυτό το έργο, που κάναμε όλοι μαζί με κόπο αλλά και πολύ αγάπη, να αγγίξει τις ψυχές των θεατών.»

Αλεξάνδρεια

Εριέττα Μανούρη - Άννα Μάσχα

Η πρωταγωνίστρια της «Αλεξάνδρειας» Άννα Μάσχα μοιράστηκε την προσωπική της σύνδεση με την παράσταση:

«Από τις αφηγήσεις αλλά και μόνο μέσα από το κείμενο, μπορώ να μυρίσω τα μπαχαρικά ενός παζαριού, να δω το βαθύ μπλε ουρανό και να νιώσω τον άνεμο της Μεσογείου. Αυτό ολοκληρώνει με έναν υπέροχο τρόπο το γοητευτικό πακέτο που λέγεται Αλεξάνδρεια.»

Αναφερόμενη στην προσωπική της σχέση με το έργο:

«Η οικογένειά μου καταγόταν από τη Σμύρνη και μέσα από τις πρόβες θυμήθηκα την προγιαγιά μου, τη Στέλλα, τα φαγητά της, το σπίτι της, τη δική μου παιδική ηλικία. Η Αλεξάνδρεια για μένα είναι σύμβολο, αλληγορία — μου επιτρέπει να μιλήσω για τη δική μου βιογραφία και να θυμηθώ μια χαμένη πατρίδα. Είναι μια ελεγεία, ένα τραγούδι για τον αποχαιρετισμό, για το πώς αποδεχόμαστε τις απώλειες και το τραύμα με γενναιότητα και θάρρος.»

Η παράσταση που κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου, εκτυλίσσεται στην Αλεξάνδρεια της δεκαετίας του ’30, μέσα σε μια εποχή πολιτικών αναταραχών, αλλά και πολιτισμικής άνθησης. Η αφήγηση ξεκινά στο 1960, σε ένα αθηναϊκό θέατρο, με την Άννα Μάσχα σε έναν ρόλο μνήμης, και περνά στη νεανική της ηλικία, που υποδύεται η Εριέττα Μανούρη.

Αλεξάνδρεια - Καστ

Το καστ της παράστασης "Αλεξάνδρεια" που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς

Πρωταγωνιστούν:

Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας,  Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου

Δραματουργική Επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης

Σκηνικό: Μανόλης Παντελιδάκης

Ενδυματολόγος: Ιωάννα Τσάμη

Video art: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνογράφου: Λία Κεραμάρη

Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Γλυπτική αγάλματος: Φρέντυ Γκίζας

Κατασκευή σκηνικού: Lazaridis scenic studio.

Παραγωγή: Θέατρο Παλλάς

English surtitles are available for this performance. 

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com| more.com| στα ταμεία του Θεάτρου 

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Ακολουθήστε το Θέατρο Παλλάς: Instagram | Facebook | YouTube | TikTok

