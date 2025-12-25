Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!

Οι «ερυθρόλευκοι» αποτελούν τη μοναδική ελληνική παρουσία στη σχετική λίστα, καταλαμβάνοντας την 93η θέση με εκτιμώμενη συνολική αξία 136,35 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μάλιστα άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση και κατάταξή τους.

Ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, με την αξία του να εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει ο σύλλογος τόσο αγωνιστικά όσο και στο κομμάτι της ανάδειξης και υπεραξίας παικτών.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διαθέτει την πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο με συνολική αξία 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι «μερένγκες» έχουν στο ρόστερ τους τέσσερις ποδοσφαιριστές με ατομική αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ: τους Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Βινίσιους Τζούνιορ και Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Άρσεναλ με 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τη μικρή μείωση της συνολικής της αξίας στην τελευταία ενημέρωση της Premier League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ξεπέρασε τη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, χάρη σε αφίξεις υψηλού προφίλ, και διατήρησε το προβάδισμα αυτό και μετά την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου.

Η Premier League επιβεβαιώνει την απόλυτη οικονομική της κυριαρχία, καθώς αποτελεί το πιο ακριβό πρωτάθλημα στον κόσμο με συνολική αξία 12,78 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται, πέρα από την Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι (1,19 δισ. ευρώ), η Τσέλσι (1,18 δισ. ευρώ) και η Παρί Σεν Ζερμέν (1,19 δισ. ευρώ). Συνολικά, επτά ομάδες ξεπερνούν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη Μπαρτσελόνα (1,12 δισ.) και τη Λίβερπουλ (1,04 δισ.) να συμπληρώνουν την πρώτη επτάδα.

Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται στην 8η θέση με αξία 980,65 εκατομμύρια ευρώ και διαθέτει με διαφορά την πιο ακριβή ομάδα στη Bundesliga. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Τότεναμ (9η – 878,50 εκατ. ευρώ) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10η – 719,15 εκατ. ευρώ), ενώ στην Ιταλία την πρωτιά κρατά η Ίντερ, η οποία βρίσκεται στη 12η θέση με αξία 670,30 εκατομμύρια ευρώ.

Η οικονομική ανισορροπία ανάμεσα στην Premier League και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα αποτυπώνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι 11 αγγλικοί σύλλογοι βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα της κατάταξης. Εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεχωρίζει ως η πιο ακριβή ομάδα, καταλαμβάνοντας την 23η θέση με αξία 463 εκατομμύρια ευρώ.

Στην Τουρκία, η Γαλατασαράι βρίσκεται στην 45η θέση με 289,85 εκατομμύρια ευρώ, δύο θέσεις μπροστά από τη μεγάλη της αντίπαλο, Φενέρμπαχτσε, η οποία κατατάσσεται 47η με 270,50 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, η παρουσία του Ολυμπιακού στην πρώτη εκατοντάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη και την ανοδική πορεία της αγοραστικής του αξίας.

