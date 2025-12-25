ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
Ο Έλληνας φόργουορντ είναι κοντά στον «δικέφαλο», με τους Θεσσαλονικείς να πληρώνουν buy out για την απόκτησή του.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ΠΑΟΚ στη νέα του διοικητική εποχή, έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις μεταγραφές. Αποκτώντας τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι. Όμως η ενίσχυση του ρόστερ του «δικέφαλου» δεν σταματά εκεί.
Επόμενος στόχος είναι να προστεθεί και ποιοτικό ελληνικό στοιχείο στους Θεσσαλονικείς. Έτσι, όλα δείχνουν πως ο Νίκος Χουγκάζ θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και από την αρχή του χρόνου ο παίκτης θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.
Για να συμβεί αυτό ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει buy out 200.000 ευρώ στην Τσεντεβίτα, για να μπορέσει να κάνει δικό του τον Χουγκάζ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
14:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
13:50 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές
17:42 ∙ WHAT THE FACT