ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι κοντά στον «δικέφαλο», με τους Θεσσαλονικείς να πληρώνουν buy out για την απόκτησή του.

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
Ο ΠΑΟΚ στη νέα του διοικητική εποχή, έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις μεταγραφές. Αποκτώντας τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι. Όμως η ενίσχυση του ρόστερ του «δικέφαλου» δεν σταματά εκεί.

Επόμενος στόχος είναι να προστεθεί και ποιοτικό ελληνικό στοιχείο στους Θεσσαλονικείς. Έτσι, όλα δείχνουν πως ο Νίκος Χουγκάζ θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και από την αρχή του χρόνου ο παίκτης θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Για να συμβεί αυτό ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει buy out 200.000 ευρώ στην Τσεντεβίτα, για να μπορέσει να κάνει δικό του τον Χουγκάζ.

