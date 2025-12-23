Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε τις αναφορές ότι λύκοι από τη Ρωσία επιτίθενται σε ταράνδους στη Φινλανδία.

Σε ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο!

Τώρα, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του CNN και τους Φινλανδούς εμπειρογνώμονες, οι ρωσικοί λύκοι, που τρομοκρατούν τα ελάφια της Λαπωνίας, θα υποστούν κυρώσεις.

Η Ρωσίδα διπλωμάτης σημείωσε ότι η λογική πίσω από τέτοιες κατηγορίες είναι σαφής. Τέτοια μηνύματα χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα και πλύση εγκεφάλου του πληθυσμού στις δυτικές χώρες.

«Η λογική είναι κατανοητή: όποιος δεν λάβει δώρο από τον Άγιο Βασίλη, πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι φταίνε οι Ρώσοι, ακόμα και αν πρόκειται για λύκους. Ίσως πρόκειται για εκδίκηση της Δύσης για τα γουρουνάκια;»

Νωρίτερα, το CNN, επικαλούμενο Φινλανδούς εμπειρογνώμονες, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Οι «τάρανδοι του Άγιου Βασίλη» απειλούνται. Φταίνε οι λύκοι της Ρωσίας;» έκανε λόγο για τις ανησυχίες κτηνοτρόφων ταράνδων στη Λαπωνία από αυξανόμενες επιθέσεις λύκων, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από τη Ρωσία. Η έκθεση συνέδεσε το πρόβλημα με τις συνέπειες της ουκρανικής κρίσης.

Όσον αφορά στα «γουρουνάκια» η αναφορά έγινε σχετικά με μία λέξη που χρησιμοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, «podsvinki» (μικρά γουρουνάκια) η οποία στα αγγλικά μεταφράστηκε ως «swine underlings» (υποτακτικά χοιρίδια). Αυτό προκύπτει από το πρακτικό που δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε την ασυνήθιστη λέξη στην δήλωσή του στις 17 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η λέξη «podsvinki» προβλημάτισε τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν μια ενιαία επιλογή για τη μετάφραση αυτής της λέξης.



«Οι "swine underlings" της Ευρώπης αμέσως ένωσαν τις δυνάμεις τους με την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, ελπίζοντας να επωφεληθούν από την κατάρρευση της χώρας μας», αναφέρει η μετάφραση του Κρεμλίνου.