Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

Τα Χριστούγεννα είναι όμορφες οικογενειακές στιγμές και αυτό έκανε πράξη φέτος η οικογένεια Βαρθακούρη.

Σε ανάρτησή της στα social media, ανήμερα των Χριστουγέννων, η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη, Αντελίνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο στιγμιότυπο από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με σύσσωμη την οικογένεια Βαρθακούρη.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε η Αντελίνα βλέπουμε εκτός από την ίδια, τον Χάρη Βαρθακούρη με τις κόρες τους, τα αδέλφια του συζύγου της, τα ανίψια τους, ενώ στην κεφαλή του τραπεζιού είναι καθισμένος ο πεθερός της, Γιάννης Πάριος.

«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!! Η οικογένειά μου κι εγώ, σας ευχόμαστε υγεία, ευλογία, αφθονία, φως και απέραντη αγάπη μέσα απ’ την καρδιά μας! Μόνο χαρές στα σπιτικά σας! Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας αγκαλιά Με αγάπη οικογένεια Βαρθακούρη» έγραψε στην ανάρτησή της η Αντελίνα Βαρθακούρη.

