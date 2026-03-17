Ελληνικό ελικόπτερο στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Κατά τη διάρκεια της αποστολής του στην Ανατολική Μεσόγειο, το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» πραγματοποίησε άσκηση διασταυρούμενης προσγείωσης με ένα ελικόπτερο AW139-SAR της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Η άσκηση αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά την άριστη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών.
Το «Σαρλ ντε Γκωλ» (Charles de Gaulle - R91). που βρίσκεται με τη συνοδεία του στη Μεσόγειο, είναι το ναυαρχίδα του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και το μοναδικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο πλοίο επιφανείας.
Κύρια Χαρακτηριστικά:
Πρόωση: Πυρηνοκίνητο, προσφέροντας τεράστια αυτονομία.
Ρόλος: Αεροσκάφη Rafale M, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2C Hawkeye και ελικόπτερα.
Σημασία: Αποτελεί βασικό εργαλείο προβολής ισχύος για τη Γαλλία και το ΝΑΤΟ.