Ελληνικό ελικόπτερο στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του στην Ανατολική Μεσόγειο, το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» πραγματοποίησε άσκηση διασταυρούμενης προσγείωσης με ένα ελικόπτερο AW139-SAR της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η άσκηση αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά την άριστη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών.

Lors de sa mission en Méditerranée orientale, le porte-avions Charles de Gaulle a réalisé un crossdeck avec un hélicoptère AW139-SAR de la force aérienne grecque. Cet exercice illustre une nouvelle fois l'excellente interopérabilité et coordination entre nos deux nations ????? pic.twitter.com/SE08VKUsNE — French Carrier Strike Group (@French_CSG) March 17, 2026

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» (Charles de Gaulle - R91). που βρίσκεται με τη συνοδεία του στη Μεσόγειο, είναι το ναυαρχίδα του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και το μοναδικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο πλοίο επιφανείας.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

Πρόωση: Πυρηνοκίνητο, προσφέροντας τεράστια αυτονομία.

Ρόλος: Αεροσκάφη Rafale M, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2C Hawkeye και ελικόπτερα.

Σημασία: Αποτελεί βασικό εργαλείο προβολής ισχύος για τη Γαλλία και το ΝΑΤΟ.





