Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/3) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 5, 18, 23, 40 και Τζόκερ το 16.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποωινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.