Γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας;

Γιατί ο εγκέφαλος «εθελοτυφλεί» ως προς την μύτη; Η επιστήμη εξηγεί.

Αν σταματήσετε για μια στιγμή και προσπαθήσετε, μπορείτε να δείτε την μύτη σας. Είναι ακριβώς εκεί, στην μέση του οπτικού σας πεδίου. Κι όμως, τις περισσότερες φορές, νιώθετε σαν να μην είναι καθόλου εκεί.

Αυτό δεν είναι κόλπο των ματιών, αλλά μια απόφαση που λαμβάνει ο εγκέφαλός σας.

Η μύτη σας βρίσκεται πάντα στο οπτικό σας πεδίο

Σωματικά, τίποτα δεν κρύβει την μύτη σας. Βρίσκεται συνεχώς μέσα στο οπτικό σας πεδίο, εμποδίζοντας ελαφρώς αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας.

Αλλά ο εγκέφαλός σας δεν αντιμετωπίζει όλα τα οπτικά ερεθίσματα εξίσου. Αντίθετα, αποφασίζει τι είναι σημαντικό - και τι μπορεί να αγνοηθεί.

Ο εγκέφαλος φιλτράρει τις οπτικές πληροφορίες που αξιολογεί ως «άσχετες»

Ο κύριος λόγος που δεν παρατηρείτε συνέχεια την μύτη σας είναι κάτι που ονομάζεται αισθητηριακό φιλτράρισμα.

Ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται συνεχώς τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση, καταστέλλει αυτόματα τα οπτικά σήματα που είναι:

  • Σταθερά
  • Προβλέψιμα
  • Δεν είναι χρήσιμα για άμεση δράση

Η μύτη έχει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά. Εφόσον δεν αλλάζει θέση ούτε παρέχει νέες πληροφορίες, ο εγκέφαλος ουσιαστικά τις «κόβει» από τη συνειδητή σας επίγνωση.

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την μύτη

Η ίδια διαδικασία εξηγεί γιατί σταματάτε να προσέχετε διαρκώς:

  • Την αίσθηση των ρούχων σας στο δέρμα σας
  • Κάποιους θόρυβους στον χώρο, όπως από ανεμιστήρα ή κλιματιστικό
  • Την πίεση του να κάθεστε σε μια καρέκλα

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο εγκέφαλος φιλτράρει τα σταθερά, μη απειλητικά ερεθίσματα, ώστε να μπορεί να εστιάσει στις αλλαγές στο περιβάλλον.

Τα μάτια σας παίζουν επίσης ρόλο

Η ίδια η όραση συμβάλλει σε αυτό το αποτέλεσμα.

Κάθε μάτι βλέπει την μύτη σας από μια ελαφρώς διαφορετική γωνία. Ο εγκέφαλος συνδυάζει αυτές τις δύο εικόνες σε μια ενιαία, σταθερή εικόνα, μια διαδικασία που ονομάζεται όραση από κιάλια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας «συγχώνευσης» των δύο εικονών:

  • Ελαχιστοποιούνται τα επικαλυπτόμενα ή αποφρακτικά στοιχεία (όπως η μύτη σας)
  • Ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα σε μια καθαρή, ενοποιημένη εικόνα

Έτσι, ακόμη και στο επίπεδο της οπτικής επεξεργασίας, η μύτη σας «υποβαθμίζεται» ως οπτικό ερέθισμα.

Γιατί μπορεί ξαφνικά να την παρατηρήσετε

Εάν εστιάσετε σκόπιμα στη μύτη σας, γίνεται… ξανά ορατή. Αυτό συμβαίνει επειδή:

  • Μετατοπίζετε την προσοχή σας σε κάτι που ο εγκέφαλος κανονικά αγνοεί
  • Ο μηχανισμός φιλτραρίσματος παρακάμπτεται προσωρινά

Αλλά τη στιγμή που η προσοχή σας απομακρύνεται, ο εγκέφαλός σας την αφαιρεί ξανά από τη συνειδητή αντίληψη.

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν ο εγκέφαλος μπορεί να αγνοήσει την μύτη, τι άλλο κρύβει;

Αρκετά πολλά. Ο εγκέφαλος φιλτράρει συνεχώς τα αισθητηριακά ερεθίσματα, δίνοντας προτεραιότητα μόνο σε ό,τι αξιολογεί ως σχετικό. Πολλά από αυτά που «δεν παρατηρείτε» εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο παρασκήνιο.

Γιατί βλέπω πιο καθαρά την μύτη μου όταν κλείνω το ένα μάτι;

Με το ένα μάτι, ο εγκέφαλος έχει λιγότερες πληροφορίες για συγχώνευση, επομένως το φιλτράρισμα είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Αυτό κάνει την μύτη πιο αισθητή.

Συμπέρασμα

Η μύτη σας βρίσκεται πάντα στο οπτικό σας πεδίο, αλλά ο εγκέφαλός σας επιλέγει να την αγνοεί. Φιλτράροντας τις σταθερές, ασήμαντες πληροφορίες, σας επιτρέπει να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία στο περιβάλλον σας.

Είναι ένα μικρό παράδειγμα μιας πολύ μεγαλύτερης αρχής: δεν βλέπουμε όλα όσα φτάνουν στα μάτια μας, παρά μόνο αυτά που ο εγκέφαλος αποφασίζει ότι αξίζει να δούμε.

Πηγές:
iflscience.com
nih.gov
sciencedirect.com

08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κυρήκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Αντιγόνη», «Prada» και την έκθεση της Barbara Kruger στο ΚΠΙΣΝ

07:35LIFESTYLE

Οι παρουσιαστές που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο τη μεταγραφική περίοδο

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα: Οι προτάσεις για Εργασία, Θεσμούς, Κράτος, Διακρίσεις, Οικολογία και AI

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Πού θα βρέξει σήμερα και πού θα πέσουν χιόνια

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός «πάγωσε» έσοδα 5 δισεκατομμυρίων

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Πού θα βρέξει σήμερα και πού θα πέσουν χιόνια

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ