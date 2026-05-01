Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές του Πακιστάν.

Μια ιρανική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές από το Πακιστάν την Πέμπτη. Οι εντάσεις παραμένουν έντονες σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος παραμένει πιθανός.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στις πρόσφατες τροποποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, παρότι υψηλόβαθμοι κληρικοί και βουλευτές έχουν δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο συζήτησης.

Το Ιράν απορρίπτει οποιαδήποτε πολιτική «επιβάλλεται» υπό την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει ποτέ αποφύγει τις διαπραγματεύσεις ... αλλά σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί μια πολιτική», δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της δικαστικής εξουσίας, Mizan Online. «Δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο με κανέναν τρόπο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι Ιρανοί έχουν «συμφέρον να ενεργήσουν γρήγορα και έξυπνα ». Ο κ. Ετζέι τόνισε ότι το Ιράν είναι «απολύτως απρόθυμο να εγκαταλείψει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό, προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του »

