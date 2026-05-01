Τραμπ: Ζυγίζει τις επιλογές του για τον πόλεμο στο Ιράν - Η εμπλοκή με το Κογκρέσο

Ποιες είναι τα στρατιωτικά σενάρια που παρουσιάστηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες στρατιωτικές επιλογές για τον πόλεμο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χερσαίων δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν με στόχο την επαναφορά της Τεχεράνης σε διαπραγματεύσεις.
  • Η προθεσμία των 60 ημερών για την έγκριση του Κογκρέσου σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν λήγει σήμερα, αλλά υπάρχει διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων για το πότε ακριβώς λήγει.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία από τις 8 Απριλίου αναστέλλει το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών, ενώ οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν αυτή την άποψη.
  • Ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί μετά το τέλος του πολέμου.
Διάφορα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι για τον πόλεμο στο Ιράν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματά του καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα και ο χρόνος πιέζει εξαιτίας του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, ο Τραμπ προγραμματιζόταν να ενημερωθεί χθες από το Πεντάγωνο και από τον επικεφαλής της CENTCOM για τις στρατιωτικές επιλογές του. Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι ο Τραμπ ήταν προγραμματισμένο να ενημερωθεί χθες για τα σχέδια για μια σειρά νέων στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, με στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η είδηση ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκάλεσε τη Πέμπτη μεγάλη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το αργό μπρεντ να φτάνει τα 126 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσει στα περίπου 114 δολάρια.

Σύμφωνα με το Axios, ένα άλλο σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στον Αμερικανό πρόεδρο προβλέπει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μέρος των Στενών του Ορμούζ και να το ανοίξουν για τη ναυσιπλοΐα. Ο Τραμπ εξετάζει επίσης να παρατείνει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ή να κηρύξει μονομερώς τη νίκη, έχουν δηλώσει αξιωματούχοι.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, να μιλάει στους δημοσιογράφους στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» στο Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Σε μια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν και το σενάριο της παύσης των εχθροπραξιών, ένα τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών που επρόκειτο να παραδοθεί προφορικά στα χώρες εταίρους έως την 1η Μαΐου τις καλεί να ενταχθούν σε έναν νέο συνασπισμό, με την ονομασία Maritime Freedom Construct, προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η οικονομία του Ιράν είναι «μια καταστροφή», αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι, αν αναμένει ότι η Τεχεράνη θα υποχωρήσει, ίσως αυτό να μην συμβεί σύντομα.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η τιμή της βενζίνης -μια βασική ανησυχία για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου- θα «πέσει σαν πέτρα» μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Έληξε η προθεσμία από το Κογκρέσο;

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι διαφωνούν σχετικά με το πότε λήγει η συγκεκριμένη προθεσμία. Επίσης το κόμμα του Τραμπ θεωρεί ότι ο πρόεδρος δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει τον πόλεμο. Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αγνοήσει αυτή την υποχρέωση.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Όμως νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά μια περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών με τη δικαιολογία της «αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, όταν και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 60 ημέρες.

Όμως η κυβέρνησή του δεν φαίνεται πρόθυμη να κάνει τίποτα από αυτά, καθώς ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 8 Απριλίου, «το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών έχει ανασταλεί», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ κατά τη διάρκεια ακρόασης του στη Γερουσία.

«Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν τελειώσει», επεσήμανε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Δεν έχουν υπάρξει ανταλλαγές πυρών μεταξύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και του Ιράν από την Τρίτη 7 Απριλίου».

Τον ισχυρισμό απορρίπτουν οι Δημοκρατικοί, με τον επικεφαλής τους στη Γερουσία, τον Τσακ Σούμερ, να δηλώνει: «ο Πιτ Χέγκσεθ δεν μπορεί απλώς να σταματά την αντίστροφη μέτρηση όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο».

